Cuál es el país que bebe más cerveza: España sorprende

El último ranking de los países más cerveceros a nivel internacional recoge sorprendentes datos en términos absolutos.

01 Febrero 2026 09:30 (hace 14 horas)

Ya es oficial. El último ranking de países que más beben cerveza recalca que esta es una de las bebidas alcohólicas más consumidas a nivel mundial. En 2024, alcanzó los 194.000 millones de litros a nivel mundial.

A pesar de que los datos por habitante tienen gran interés, el volumen en términos absolutos facilita una perspectiva diferente, marcada por la evolución demográfica, desarrollo económico y los cambios en los hábitos de los consumidores.

El ranking de países más cerveceros también incluye a España
El consumo de cerveza ha retrocedido en multitud de mercados desarrollados, según Kirin Holdings. Mientras tanto, algunos mercados emergentes como India, México y Rusia muestran una evolución desigual, con descensos en algunos casos pero un potencial crecimiento significativo. China y Estados Unidos muestran también un consumo muy relevante a nivel mundial.

Los países que beben más cerveza en el mundo: el último ranking

El ranking de países más cerveceros está liderado por China, con 40.500 millones de litros consumidos, lo que representa cerca del 21% de la demanda global, a pesar de una caída del 3,7% respecto al año anterior. El ranking está completado por Estados Unidos con 22.300 millones de litros y Brasil con 15.300 millones de litros.

  • China: 40.500 millones de litros
  • Estados Unidos: 22.300 millones de litros
  • Brasil: 15.300 millones de litros
  • México: 10.800 millones de litros
  • Rusia: 9.500 millones de litros
  • Alemania: 7.200 millones de litros
  • Sudáfrica: 4.600 millones de litros
  • Vietnam: 4.600 millones de litros
  • Reino Unido: 4.500 millones de litros
  • España: 4.400 millones de litros

    • India lidera el crecimiento del consumo entre los grandes países consumidores. En 2024, su consumo de cerveza se incrementó en un 14,6%, impulsado por el incremento de la renta y su popularidad entre la población joven. México y Rusia también registraron avances destacados, vinculados a una mayor clase media y mayor capacidad de gasto.

    En Europa existe un panorama heterogéneo. La región sigue teniendo un peso relevante en producción y consumo, aunque algunas tendencias varían dependiendo del país. Alemania y España registraron descensos en el consumo de alcohol, mientras que Reino Unido tuvo un ligero incremento.

