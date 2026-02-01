Cuál es el país que bebe más cerveza: España sorprende

Ya es oficial. El último ranking de países que más beben cerveza recalca que esta es una de las bebidas alcohólicas más consumidas a nivel mundial. En 2024, alcanzó los 194.000 millones de litros a nivel mundial.
A pesar de que los datos por habitante tienen gran interés, el volumen en términos absolutos facilita una perspectiva diferente, marcada por la evolución demográfica, desarrollo económico y los cambios en los hábitos de los consumidores.
El consumo de cerveza ha retrocedido en multitud de mercados desarrollados, según Kirin Holdings. Mientras tanto, algunos mercados emergentes como India, México y Rusia muestran una evolución desigual, con descensos en algunos casos pero un potencial crecimiento significativo. China y Estados Unidos muestran también un consumo muy relevante a nivel mundial.
Los países que beben más cerveza en el mundo: el último ranking
El ranking de países más cerveceros está liderado por China, con 40.500 millones de litros consumidos, lo que representa cerca del 21% de la demanda global, a pesar de una caída del 3,7% respecto al año anterior. El ranking está completado por Estados Unidos con 22.300 millones de litros y Brasil con 15.300 millones de litros.
India lidera el crecimiento del consumo entre los grandes países consumidores. En 2024, su consumo de cerveza se incrementó en un 14,6%, impulsado por el incremento de la renta y su popularidad entre la población joven. México y Rusia también registraron avances destacados, vinculados a una mayor clase media y mayor capacidad de gasto.
En Europa existe un panorama heterogéneo. La región sigue teniendo un peso relevante en producción y consumo, aunque algunas tendencias varían dependiendo del país. Alemania y España registraron descensos en el consumo de alcohol, mientras que Reino Unido tuvo un ligero incremento.