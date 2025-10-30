Los Replicantes
Confirmado por el BOE: el 3 de noviembre será festivo en todas estas comunidades

A pesar de que el Día de todos los Santos coincide con sábado, algunos territorios trasladan la festividad al lunes.

Calendario Foto: Pexels
30 Octubre 2025 13:25 (hace 6 horas)

Llega el mes de noviembre y muchos españoles se preguntan si tendrán la posibilidad de disfrutar del ansiado puente tras el Día de Todos los Santos. El calendario en 2025 fija el 1 de noviembre como sábado y, a pesar de que está considerado festivo nacional, no supondrá un día extra de descanso para la mayoría de trabajadores.

La única diferencia se encuentra en el ámbito educativo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el calendario laboral de 2025 y confirma que el próximo lunes 3 de noviembre no será festivo a nivel nacional.

España mantiene los ocho días festivos comunes, que se suman a los festivos autonómicos y locales. Sin embargo, no se prevé que se vayan a realizar excepciones en la jornada laboral del 3 de noviembre como sí ocurre en otras ocasiones.

Dónde será festivo el 3 de noviembre: las comunidades que lo aprueban

En todo caso, algunas comunidades autónomas han decidido declarar esta jornada como no lectiva en el calendario escolar. Esta decisión permite que los estudiantes puedan tener acceso a un pequeño puente, aunque solo ocurrirá en algunas comunidades autónomas y determinadas provincias.

Solo algunos territorios declaran jornada no lectiva el lunes 3 de noviembre
Solo algunos territorios declaran jornada no lectiva el lunes 3 de noviembre Pexels

De este modo, se decreta esta jornada festiva solo en el caso de Madrid, Galicia, Aragón y Asturias, donde los colegios permanecerán cerrados el lunes 3 de octubre. Esto implica, por tanto, que la decisión solo beneficiará a los escolares y los docentes, pero no al resto de trabajadores, lo que puede implicar un reto de conciliación.

Además, hay que tener en cuenta algunas provincias en las que también se extenderá el festivo, aunque no a toda la comunidad autónoma. Es el caso de Córdoba, Granada y Almería, donde también se cerrarán las escuelas el lunes 3 de noviembre.

Por otro lado, hay dos provincias que concederán un descanso más largo para los escolares que en ningún otro lugar. Son Almería y Guadalajara, donde también se considera jornada no lectiva el viernes 31 de octubre, por lo que no habrá que ir al colegio entre el viernes y lunes.

