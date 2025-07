Condenan al padre de Mariluz por agredir a la tiktoker que burló el asesinato de su hija

Juan José Cortés, el padre de Mariluz Cortés, la niña asesinada por el pederasta Santiago del Valle en 2008, ha sido condenado por agredir con un bastón a una mujer en la estación de Santa Justa (Sevilla), después de reconocerla como autora de vídeos en TikTok donde se burlaba de la muerte de su hija.

Los hechos ocurrieron en 2021, aunque la sentencia no ha llegado hasta ahora. El caso se encontraba en el Juzgado de lo Penal 11 de Sevilla, pero finalmente se ha cerrado mediante un acuerdo de conformidad entre Fiscalía, acusación y defensa por el que ha aceptado seis meses de prisión.

El juzgado considera que Juan José Cortés actuó motivado por una "violenta indignación" cuando reconoció a la tiktoker, que se mofó del asesinato de su propia hija en su perfil en redes sociales, en el que cuenta con más de 50.000 seguidores.

Juan José Cortés ha sido condenado por agredir a una tiktoker que se mofó del asesinato de su hija PP

En todo caso, Juan José Cortés no entrará en prisión por estos hechos. Como no cuenta con antecedentes penales, la pena quedará suspendida durante dos años bajo la condición de que no cometa ningún hecho delictivo durante ese período de tiempo. Además, ha sido condenado a dos años de alejamiento de la víctima, que ya ha cumplido, así como el pago de una indemnización de 2.500 euros por un delito de lesiones, con las atenuantes de reparación del daño y arrebato u obcecación.

Burlas en redes y una agresión

La denunciante había publicado varios vídeos en sus redes sociales con mensajes en los que aparecía burlándose del asesinato de Mariluz Cortés: "Tu hija está donde tiene que estar. Tu hija está bien muerta", se podía escuchar en una de las publicaciones.

Después de ser puesto en libertad provisional, Juan José Cortés expresó en sus redes sociales que "a esta señora no la conozco de nada, solo sé de ella que grabó varios vídeos alegrándose de la muerte de mi hija". Además, señaló que "en otro video dijo que ya está bien con tanto Mari Luz y tanto con Mari Luz que sus huesos ya huelen, que ya están secos y bien secos. En otro, dijo que se hacía un 'colacao' con sus cenizas".

La agresión se produjo cuando Juan José Cortés se topó con la tiktoker, Candela Medrano, fortuitamente en un restaurante de Sevilla. Candela Medrano intentó escapar sin éxito, pero Juan José Cortés la alcanzó y comenzó a agredirla golpeándola en varias ocasiones con un bastón mientras "trataba de zafarse de todo aquel que intentaba frenar el ataque". Finalmente, fue fundamental la intervención de los agentes de la Policía Nacional, Policía Local y vigilantes de Seguridad Privada.

Por estos hechos, la víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde fue atendida por policontusiones, que requirieron puntos de sutura. Además, también fue trasladada la mujer de Cortés, que fue atendida por un ataque de ansiedad.