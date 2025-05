Adiós 'La Familia de la Tele': el director de RTVE confirma cuándo dejará de emitirse

Adiós a 'La Familia de la Tele' en RTVE. El formato heredero de 'Sálvame' en Telecinco está sufriendo un claro desgaste de audiencias que se ha evidenciado este jueves, 29 de mayo, cuando ha marcado un nuevo mínimo de share, con un 5,5% en el primer tramo y un 5,7% en el segundo.

El espacio tan solo ha vivido un respiro durante la esperada rueda de prensa de Melody, cuando logró un 9,9% de audiencia. Es la única marca que se ha distanciado de la media del formato, que no logra rebasar con frecuencia el mínimo del 8% firmado por contrato para plantear su cancelación.

Lejos de los debates sobre la conveniencia de un formato de estas características en una cadena pública, cada vez es más frecuente que se plantee la cancelación del espacio. Su caída está arrastrando a las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que lejos de servir de revulsivo para el formato, están empezando a registrar curvas descendentes por continuos cambios de horarios. Además, la curva de audiencia muestra drásticos cambios en el límite entre su emisión y el magazine vespertino.

La decisión del presidente de RTVE: José Pablo López se pronuncia sobre 'La Familia de la Tele'

En este contexto, el presidente de la corporación pública, José Pablo López, ha sido preguntado por los datos de audiencia que está registrando el espacio y si continuará en emisión. Su pronunciamiento se ha realizado en la comisión mixta de control parlamentario de la Cámara Baja, en la que Sumar y VOX han pedido la retirada inmediata del programa.

El director de RTVE, José Pablo López, ha sido cuestionado sobre el futuro de La Familia de la Tele RTVE

"Necesito primero convencerme de que efectivamente el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar desde el punto de vista de audiencia, pero esa convicción no la tengo", ha declarado José Pablo López, que enmarca el final del programa, no solo a los malos datos de audiencia, sino a que las posibilidades de cambios en el formato se vean agotadas. Una sombra de cancelación que, en todo caso, ya ha confirmado que planea sobre el espacio que llegó para servir como pilar de la programación de La 1.

López ha puesto como ejemplo el formato que copa las mañanas de La 1, 'Mañaneros', que no arrancó con buenas audiencias pero se ha consolidado en el tiempo como uno de los espacios más vistos. Lejos de ello, no es el primer caso en el ámbito de la televisión, puesto que otros programas como 'El Diario de Jorge' en Telecinco o 'Todo es Mentira' de Cuatro también vivieron historias similares.

"¿Nos podemos equivocar? Por supuesto. Nos hemos equivocado con muchísimos programas", ha reconocido López. "Cuando yo tenga el convencimiento profesional, no el convencimiento político, ni el convencimiento de otro orden, ni la presión de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal; en el momento en el que yo tenga el convencimiento de que el programa no da más de sí, no tenga ni la menor duda de que yo lo retiraré de la parrilla", ha incidido sobre el futuro del programa de María Patiño, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Belén Esteban o Chelo García-Cortes en la televisión pública.

"Tengo una frase que dice: 'La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie'. Este es el objetivo que muchos tienen en este país para la televisión pública y yo estoy trabajando para que sea lo contrario", ha zanjado el presidente de la corporación.