Los Replicantes
Buscar

Tecnología

Condenan a Meta a pagar 479 millones de euros a multitud de medios por competencia desleal

La sentencia emitida por un juzgado de Madrid sienta un importante precedente que podría extenderse en Europa.

Condenan a Meta a pagar 479 millones de euros a multitud de medios por competencia desleal
App de Facebook Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Noviembre 2025 11:37 (hace 13 horas)

Un juzgado de Madrid ha condenado a la matriz de Facebook, Meta, a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI) por competencia desleal.

Vídeos Los Replicantes

La sentencia considera que la multinacional empleó datos personales protegidos ilícitamente para mejorar su publicidad en Facebook e Instagram, lo que implicó una ventaja competitiva ilícita y significativa. A pesar de que la resolución no es firme, puede marcar un importante precedente..

"El tratamiento ilícito de esta enorme cantidad de datos personales supuso para Meta una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar", refleja la sentencia, emitida el 19 de noviembre de 2025 en el juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid. Meta deberá pagar 479 millones de euros a las editoras, así como 2,5 millones al Grupo Europa Press y otros 13.563 euros a Radio Blanca.

Da la razón a los medios españoles

Con esta sentencia, el juez estima parcialmente la demanda de los medios españoles, que defendían que la empresa incumplió "sistemáticamente" el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece la obligación de obtener el consentimiento expreso de los usuarios para el tratamiento de sus datos con fines publicitarios y segmentarlos para anuncios personalizados.

La sentencia se basa en el artículo 15.2 de la Ley de Competencia Desleal, que considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, en este caso la RGPD.

La sentencia tiene gran repercusión a nivel europeo porque los servicios de Facebook e Instagram se prestan del mismo modo en toda la Unión Europea y hay varios juicios pendientes. En Francia, por ejemplo, se mantiene abierta otra causa similar.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Meta plantea cobrar 13 euros al mes para poder usar Instagram y Facebook sin publicidad

Meta plantea cobrar 13 euros al mes para poder usar Instagram y Facebook sin publicidad

Facebook e Instagram van a utilizar tus datos para desarrollar su IA: todos los pasos para impedirlo

Facebook e Instagram van a utilizar tus datos para desarrollar su IA: todos los pasos para impedirlo

Más de 80 medios españoles demandan a Meta por competencia desleal y le exigen 550 millones de euros

Más de 80 medios españoles demandan a Meta por competencia desleal y le exigen 550 millones de euros

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook

Contenidos que te pueden interesar
Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Detenido un guardia civil con 120 kilos de cocaína dentro del coche patrulla en Bilbao

Detenido un guardia civil con 120 kilos de cocaína dentro del coche patrulla en Bilbao

La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles"

La hija de Encarnita Polo rompe su silencio por su asesinato: "Los únicos imprescindibles"

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

El futbolista Nacho Ruiz recibe insultos homófobos en pleno partido: "No debe ocurir"

Quién es Manuel Marchena, el juez que condena al fiscal general: su vinculación con el PP

Quién es Manuel Marchena, el juez que condena al fiscal general: su vinculación con el PP

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

Cambios en la frecuencia de Metro de Madrid y EMT: nuevos horarios en noviembre

La alcaldesa de Valencia no condenará el Franquismo: "Tiene lados positivos y negativos"

La alcaldesa de Valencia no condenará el Franquismo: "Tiene lados positivos y negativos"

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso