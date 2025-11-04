Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

¿Cómo responder a un 'gracias'?: la RAE tiene la respuesta correcta

Hay muchas formas de responder a un 'gracias', pero son dos las expresiones que más se han extendido a nivel mundial.

¿Cómo responder a un 'gracias'?: la RAE tiene la respuesta correcta
Vista exterior del edificio de la RAE Foto: Real Academia Española
Andrea Torrente

Andrea Torrente

04 Noviembre 2025 17:49 (hace 3 horas)

La Real Academia Española (RAE) tiene como principal objetivo "velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico", asegura la propia institución cultural. Así, una de las cuestiones que explica es cómo contestar de forma adecuada a un gracias.

Vídeos Los Replicantes

El poder de las palabras es enorme y no es lo mismo decir 'gracias a ti he perdido el autobús' a 'he perdido el autobús gracias a ti', aunque en significado pueden ser prácticamente lo mismo, podemos darnos cuenta que la primera oración adquiere un matiz negativo y que 'gracias a ti' tiene un mayor protagonismo que en la segunda; pues esto es el poder de las palabras que muchas veces radica en saber utilizarlas.

Cómo responder a 'gracias'

Los lingüistas de la RAE se encargan de explicar estas diferencias y mucho más. La institución lo tiene claro y es que las dos formas correctas de responder serían: "de nada" y "por nada", la diferencia está en que una está más extendida que la otra y el contexto geográfico es distinto.

"De nada" es la manera más común que tienen las personas de responder cuando nos agradecen algo. Esta expresión se emplea como un signo de cortesía para restar importancia al favor que hemos recibido. "De nada" se emplea en España y en gran parte de América Latina.

La otra forma, "por nada", es otra expresión para responder ante un 'gracias' y se utiliza en otras zonas, como: México, Colombia, Argentina y Chile. Cumple la misma función de cortesía que "de nada" y no se trata de un error, sino de una variante legítima que indica la riqueza y la diversidad que alberga el español.

Hemos creado una tabla con Google Trends para ver cuánto se ha usado en el último año "de nada" y "por nada" y la diferencia es clara, la línea azul "de nada" llega a alcanzar el 100 % de uso, mientras que "por nada" la línea roja alcanza un máximo del 25 % en el último año. Lo que nos lleva a suponer que "por nada" se dice una cuarta parte de lo que se dice "de nada".

Diferencia entre el uso de "de nada" y "por nada"
Diferencia entre el uso de "de nada" y "por nada" Google Trends

A pesar de que estas dos expresiones son válidas y se emplean en distintas regiones, existe una pequeña diferencia entre ambas. "De nada" se considera una opción para contextos formales o situaciones donde se quiere mantener un tono neutral y cortés, en cambio, "por nada" adquiere un matiz más coloquial por las regiones donde se emplea, ya que en estas zonas de América Latina las interacciones suelen ser más informales o cercanas.

Si nos adentramos un poco más...

Si investigamos descubrimos que las expresiones tienen diferencias pues no significa lo mismo la preposición 'de' que 'por'. Por esta razón, "de nada" significa literalmente "no es nada lo que he hecho" y "por nada" sugiere que "lo he hecho sin motivo que merezca agradecimiento". El primer caso explica que lo que se ha hecho no ha tenido ningún coste o trabajo, mientras la segunda opción puede que sí lo haya supuesto, pero que no es necesario el agradecimiento.

Gracias a la flexibilidad del español, en el pasado había otras formas de contestar a un 'gracias' que a día de hoy siguen existiendo y coexisten con "de nada" o "por nada", estas formas son: "no hay de qué" y "no tiene importancia".

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
  3. Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA
  4. Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color
  5. Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
  6. Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros
  7. La desconcertante suma de dinero que recibió un cliente tras dejar unos 100 DVD
  8. Emotivo momento: un perro protege a un bebé de sufrir una caída
  9. Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España
  10. Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)
Artículos relacionados
La Real Academia Española podría aceptar 'heteropatriarcado' y 'feminazi'

La Real Academia Española podría aceptar 'heteropatriarcado' y 'feminazi'

No, la Real Academia Española NO considera correctas las palabras 'almóndiga' o 'asín'

No, la Real Academia Española NO considera correctas las palabras 'almóndiga' o 'asín'

Adiós al 'jajaja': la RAE confirma cómo tenemos que escribir desde ahora cuando nos reímos

Adiós al 'jajaja': la RAE confirma cómo tenemos que escribir desde ahora cuando nos reímos

¿Qué ha ocurrido en tu localidad durante los últimos siglos? El mapa interactivo para conocer la historia de España

¿Qué ha ocurrido en tu localidad durante los últimos siglos? El mapa interactivo para conocer la historia de España

Contenidos que te pueden interesar
¿Cómo responder a un 'gracias'?: la RAE tiene la respuesta correcta

¿Cómo responder a un 'gracias'?: la RAE tiene la respuesta correcta

Encuentran a un hombre con los genitales amputados con una podadora eléctrica en León

Encuentran a un hombre con los genitales amputados con una podadora eléctrica en León

Alerta sanitaria: retiran estos preservativos Durex por falsificación

Alerta sanitaria: retiran estos preservativos Durex por falsificación

Adiós H&M: cierra estas 28 tiendas en España

Adiós H&M: cierra estas 28 tiendas en España

Alerta por gripe aviar en Madrid: detectado un foco en pleno centro de la capital

Alerta por gripe aviar en Madrid: detectado un foco en pleno centro de la capital

Lista Forbes 2025: ¿Quiénes son los cien más ricos de España?

Lista Forbes 2025: ¿Quiénes son los cien más ricos de España?

Asesinan de un disparo a la popular influencer Bárbara Borges a los 28 años

Asesinan de un disparo a la popular influencer Bárbara Borges a los 28 años

La inflación de los alimentos a través del turrón Suchard: así sube la cesta de la compra

La inflación de los alimentos a través del turrón Suchard: así sube la cesta de la compra