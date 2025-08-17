Prueba los clones de perfumes de lujo en Aliexpress: su veredicto sorprende

El perfume o la colonia son productos que acompañan a la sociedad y la dotan de personalidad. Actualmente, son muchas las empresas que hacen imitaciones de las fragancias más exclusivas del mercado. El experto en perfumes, Andrés Croxatto, ha decidido comprobar cómo son realmente estas esencias.

Croxatto explica que todos los perfumes que va a probar los ha comprado en AliExpress, también dice: "Estoy hablando de 8 dólares, 10 dólares, 15, o sea, cosas súper baratas". Asegura que el precio es muy económico porque estas fragancias salen al mercado algunas por más de 50 euros.

Empieza el veredicto del experto

Comienza por 'Kaifeína Giq' que imita a 'Acqua di Dio'. El juicio es claro: "Yo no sé, no sé por qué hacen esto. Esto es como agua. Es prácticamente agua. Esto no huele a nada. No huele. Tiene un olor tenue, pero no de 'Acqua di Gio'", "Creo que es el peor perfume que he probado en toda mi vida" y aconseja no comprarla.

El segundo que decide probar es 'Dior Sauvage' con el que queda sorprendido porque hay un cierto parecido en el olor, aunque sigue siendo un aroma más flojo que el original. Sigue con 'One Million' y afirma que el envoltorio no está conseguido, pero el frasco sí, su veredicto es el siguiente: "Te puedo decir que ni siquiera se parece".

El siguiente es 'Ombré Leather' con el que aclara que lo conoce a la perfección y puede identificar muy fácilmente si guarda relación con el original. "Esto es otro perfume. Esto no es Tom Ford Ombé Leather. O sea, no es que intenten imitar a Tom Ford Ombé Leather, no. Esto es otra cosa", asegura el experto.

Con 'The most Wanted Azzaro Wanted' reflexiona y explica: "Yo creo que esta gente claro, es que tú ten en cuenta que esto lo venden como en siete euros y piensa tú que lo mandan desde China. O sea, el coste de esto tiene que ser 50 céntimos como mucho. Todo el paquete con el líquido, todo. Entonces, aquí lo que hay es como un agua con un tenue olor que no es un olor rico, es como un olor como un poquito a colonia genérica total. Eso es. No, no, no te lo recomiendo ese tampoco".

Croxatto continúa probando más imitaciones que siguen teniendo una valoración negativa, hasta que se encuentra con 'Maison Francis Kurkdijian Baccarat Rouge 540'. Afirma que es una buena falsificación, tanto por el olor que se parece muchísimo como por el envoltorio que lleva hasta el sello de la marca dentro.

Tras finalizar esta prueba el experto hace una reflexión: "Al principio como que se diferencian entre ellos, o sea, son parecidos a los originales y cosas de estas, pero es cosa de que pase un rato y se empiezan a poner todos iguales y al final huelen más o menos todos súper iguales, súper parecidos y hasta un punto en que ya a las dos, tres, cuatro horas muchos de ellos huelen irreconociblemente iguales", después su veredicto concluye con que no merece la pena y no recomienda comprar ninguna de estas imitaciones.