Alvise Pérez en sitios de lujo mientras critica la tostada de Montero de "15 euros"

Alvise Pérez se sorprende por una tostada de 15 euros, pero no por un taco de 35 euros o un arroz de 42.

El líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez Foto: © European Union
Andrea Torrente

Andrea Torrente

26 Agosto 2025 11:52 (hace 6 horas)

Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez y líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta, acusa a Irene Montero de desayunar una tostada de 15 euros, pero el político no se queda atrás. Varias son las imágenes donde podemos ver a Alvise comiendo en restaurantes con estrellas michelín, además de reunirse con personalidades de éxito en Sotogrande o Puerto Banús.

La realidad es que no son 15 euros de tostada, encontramos un error en los precios que garantiza Alvise. El exclusivo café francés de Mahón resulta que no es exclusivo y tampoco francés, se llama Margarita Specialty Coffe & Brunch y es una cafetería con precios normales como tiene cualquier terraza en un lugar de vacaciones. El café tiene un valor de dos euros y las tostadas dependiendo lo que lleven pueden variar de los cuatro a los diez euros.

Lugares de lujo que frecuenta Alvise

Alvise se sorprende porque la presidenta Montero se toma una tostada de "15 euros", pero los precios de otros lugares parece no pillarle por sorpresa. Alvise frecuenta restaurantes de lujo en cualquier época del año como O'Pazo, la marisquería más cara de todo Madrid.

Marisquería O
Marisquería O'Pazo X: @JulianMaciasT

El líder de Se Acabó La Fiesta ha aparecido en eventos como el que se celebra en Puerto Banús (Marbella) de gastronomía, en este afirma que no es tonto que comer bien es importante y recalca que es un evento con gente reconocida y estrellas Michelín, como recoge el periodista Julián Macías Tovar en su perfil en X.

Otro de los lugares que frecuenta Alvise son los restaurantes y clubs más lujosos de Marbella, donde le han tomado fotos en Trocadero Playa, un lugar donde un taco vale 35 euros y un arroz 42. También participa en cenas donde recaudan dinero y se sortean cuadros, entre otras cosas, como hacen los ricos de Marbella.

Alvise en Trocadero Playa
Alvise en Trocadero Playa X: @JulianMaciasT

Alvise es amigo del pequeño Nicolás y aparece con él en varios lugares exclusivos, como en el Club de Polo en la Costa del Sol de Sotogrande o restaurantes de lujo, uno de ellos es Club Marbella, un hotel de cinco estrellas, donde una noche en septiembre supera los 1.000 euros.

Alvise y el pequeño Nicolás en Santa María Polo Club
Alvise y el pequeño Nicolás en Santa María Polo Club X: @JulianMaciasT

El político se muestra orgulloso del dinero que gana con empresas como crypto Spain, en una ocasión llegó a afirmar que había obtenido 100.000 euros en efectivo. Además, ha sido sancionado por falta de transparencia y asegura estar solo en las sesiones parlamentarias cuando es el eurodiputado que más falta a las reuniones de votación.

Esta claro que no le sorprendió la falsa tostada de 15 euros cuando se gasta cifras bastantes más elevadas en otros restaurantes. Alvise ha acusado a Montero de algo que él mismo hace; la hipocresía y la falta de transparencia son cualidades que está demostrando tener el líder de Se Acabó La Fiesta.

