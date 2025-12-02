Los Replicantes
El biotecnólogo Mikel Pérez revela trampas en el supermercado: cómo ahorrar en la compra

La inflación de los precios está mermando la capacidad adquisitiva de las familias en plena era de inflación.

Compra en el supermercado Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

02 Diciembre 2025 17:12 (hace 8 horas)

El encarecimiento de todos los productos derivado de la inflación está minando la capacidad adquisitiva de los españoles. Hacer la compra puede parecer sencillo, pero el sueldo cubre cada vez menos necesidades y muchas familias se ven obligadas a hacer encaje de bolillos para llegar a fin de mes.

Por este motivo, muchas personas reclaman consejos para ahorrar en cada visita al supermercado. Aunque no parezca especialmente relevante visita a visita, la realidad es que esas pequeñas sumas de dinero se van acumulando y pueden terminar suponiendo una auténtica fortuna.

Es fundamental evitar las compras impulsivas en el supermercado
Es fundamental evitar las compras impulsivas en el supermercado Envato Elements

Los supermercados no solo se aprovechan de las necesidades diarias, sino que estudian al milímetro el comportamiento de los clientes y, con ello, intentan sacar el máximo rédito a sus establecimientos, sobre todo mediante las compras compulsivas.

Cómo ahorrar en el supermercado: los trucos de las cadenas

Con el objetivo de conocer en detalle los trucos de los supermercados para sacar el máximo partido a nuestra visita, el biotecnólogo alimentario Mikel Pérez ha compartido varias estrategias a través de su perfil de TikTok.

"Llévate una lista de la compra, apúntalo todo y te ahorrarás mogollón de pasta", es uno de los consejos fundamentales en los que basa su estrategia. Llevar una lista puede ser un gran aliciente, ya que nos obliga a ceñirnos al máximo y a evitar cualquier compra compulsiva que se nos antoje.

Además, Pérez recomienda no acudir nunca al supermercado con hambre ni justo después de hacer ejercicio, ya que entonces la tentación de llevarse más de lo necesario puede dispararse. Estas compras impulsivas, recuerda, son la clave.

Otro aspecto a tener en cuenta es la ordenación de la tienda. Los artículos más rentables suelen colocarse a la altura de los ojos, mientras que los básicos se sitúan al fondo o en estantes menos visibles, obligando así a recorrer todo el supermercado y fomentando compras adicionales.

También es muy recomendable consultar las promociones y aprovecharlas, pero solo cuando realmente se trate de un producto útil. En su vídeo, el biotecnólogo recomienda centrar la cesta de la compra en alimentos económicos y nutritivos, como verduras, legumbres, cereales integrales, frutas o frutos secos.

A pesar de que puedan parecer consejos muy sencillos, la realidad es que son totalmente efectivos. El mejor método para ahorrar en la compra es evitar lo innecesario, ceñirse a una lista, evitar momentos críticos como el hambre para esquivar compras emocionales y organizar el gasto para centrarlo en productos realmente beneficiosos.

