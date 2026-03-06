Noticias

El cuadro de Pedro Sánchez desnudo que ha desatado la polémica

Una pintura encontrada en el Rastro de Madrid muestra al presidente del Gobierno y a una mujer, que parece Begoña Gómez, desnudos como Adán y Eva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el cuadro de la polémica Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo | Mediaset (Los Replicantes)
Ainhoa Pino

06 Marzo 2026 17:02 (hace 3 horas)

Un cuadro que representa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desnudo ha generado polémica tras darse a conocer públicamente en los últimos días. La obra, titulada "Adán y Eva", muestra al mandatario en un entorno natural inspirado en la iconografía bíblica y ha comenzado a circular por distintos espacios televisivos y redes sociales.

En la pintura aparece también una figura femenina que recuerda a Begoña Gómez, esposa del presidente, aunque su identidad no se distingue con claridad. Ambos aparecen representados como la pareja bíblica en el paraíso, una imagen que ha despertado curiosidad y comentarios por el tono simbólico de la escena.

El cuadro de la polémica
La obra fue localizada en el Rastro de Madrid y, más allá del propio cuadro, lo que más comentarios ha generado es la representación del presidente en la obra, especialmente el tamaño con el que el artista ha retratado sus partes íntimas, un detalle que ha centrado buena parte de las reacciones y debates surgidos tras su difusión.

El cuadro se mostró en un programa de televisión

El cuadro fue mostrado en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, presentado por Patricia Pardo, donde el equipo aseguró haber localizado el lienzo en el Rastro de Madrid. Durante la emisión, la presentadora explicó que los responsables de la obra preferían no hacer declaraciones públicas por temor a la reacción del presidente del Gobierno, aunque aseguró que Pedro Sánchez ya tendría conocimiento de la existencia del cuadro.

En el plató, el debate se centró principalmente en los detalles de la pintura y en la forma en que el artista representó a los personajes. En particular, los colaboradores destacaron la anatomía del personaje masculino, que en la obra aparece con unas proporciones especialmente llamativas, un detalle que terminó acaparando buena parte de los comentarios durante el programa.

