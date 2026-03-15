Exteriores alerta: estos son los destinos a evitar por la guerra

La intensificación de los ataques y la creciente tensión en Oriente Próximo han obligado al Ministerio de Asuntos Exteriores a revisar sus advertencias de seguridad para los ciudadanos españoles. La evolución del escenario bélico ha provocado interrupciones en el tráfico aéreo, restricciones de movilidad y dificultades para abandonar determinados territorios, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar sus recomendaciones.

En este contexto, las autoridades españolas piden no desplazarse bajo ningún concepto a Israel ni a Irán, dos de los países directamente implicados en la actual crisis. Además, aconsejan a los españoles que se encuentren en estos destinos que limiten al máximo sus movimientos y permanezcan atentos a las indicaciones oficiales. En el caso de Israel, se recuerda que algunas rutas terrestres siguen operativas, lo que podría facilitar la salida del país si las condiciones de seguridad lo permiten.

La situación también es especialmente delicada en el Líbano, donde el deterioro de la estabilidad ha llevado a Exteriores a recomendar la salida del país por los medios disponibles. Muchas aerolíneas han suspendido sus conexiones y las autoridades insisten en la importancia de comprobar el estado de los vuelos antes de intentar abandonar la región.

Advertencias para otros territorios en conflicto

Las advertencia de no viajar a Palestina incluye Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza. CC

El Ministerio amplía estas recomendaciones a Palestina, Siria e Irak, zonas donde el riesgo para los viajeros se considera elevado. En estos destinos, el cierre del espacio aéreo y la inestabilidad sobre el terreno dificultan tanto la llegada como la salida de ciudadanos extranjeros.

Asimismo, el Ejecutivo aconseja posponer viajes a países del Golfo como Qatar, Kuwait o Bahréin, donde la situación es cambiante y podrían producirse nuevas restricciones en los próximos días. La misma cautela se extiende a Emiratos Árabes Unidos, aunque se recuerda que existen alternativas para abandonar la zona a través de las fronteras terrestres con Omán.

Precaución en otros destinos de la región

el Ministerio aconseja viajar con extrema precaución a Turquía y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas. CC

La inestabilidad también afecta a Jordania y Turquía, donde se recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos a determinadas áreas consideradas de riesgo. Las autoridades españolas insisten en la necesidad de seguir la evolución de los acontecimientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ante la incertidumbre, el Ministerio subraya que las recomendaciones pueden modificarse en cualquier momento en función del desarrollo del conflicto y recuerda la importancia de consultar las actualizaciones antes de planificar cualquier viaje internacional.