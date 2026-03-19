El braille será obligatorio en alimentos con alérgenos, cosméticos y productos de limpieza

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, en colaboración con la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), han impulsado esta semana una regulación inédita en España. La medida obligará a los grandes supermercados a etiquetar en braille los alimentos con alérgenos, así como los productos cosméticos y de limpieza que contengan sustancias peligrosas.

La previsión es que la norma afecte a unos 13.339 establecimientos en todo el país y que su coste pueda alcanzar los 368,39 millones de euros. Ese desembolso incluirá también otras obligaciones, como la atención personalizada a personas con discapacidad visual.

El braille podrá figurar en el propio envase o incorporarse mediante un etiquetado adicional cuando la superficie del producto no permita incluirlo de forma directa. Según ha explicado el ministro Pablo Bustinduy, esta iniciativa constituye un paso previo a su aprobación, prevista para el 12 de abril.

¿Cuántas personas se beneficiarían de la medida?

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la medida podría beneficiar a unas 84.579 personas con discapacidad visual en España.

Desde la ONCE, además de celebrar la iniciativa, han recordado que "la ausencia de etiquetado braille o QR claramente marcados en relieve limita la autonomía de las personas, restringe su capacidad de elección y pone en riesgo su seguridad y su salud".

¿Qué pasará con las compras online?

La medida también afectará a las compras a través de internet. Envato

Las compras online tampoco quedarán exentas de la medida, ya que deberán incorporar la opción de solicitar que los productos adquiridos se entreguen con la etiqueta en braille.