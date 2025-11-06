Un menor con discapacidad es secuestrado y torturado por tres adolescentes en Italia

Un menor de 15 años con discapacidad intelectual ha sido secuestrado y torturado por dos chicos y una chica. Esto ocurría el pasado 31 de octubre por la noche —durante la celebración de Halloween— en Moncalieri (Turín), el caso ya está en manos de la Fiscalía de Menores de Turín.

Qué le hicieron al adolescente

La madre de la víctima ha denunciado a la Policía que su hijo ha sido encerrado, el cual posee una discapacidad cognitiva, en una habitación para maltratarlo y obligarlo a meterse en un río. Algunos detalles que ha aportado la madre sobre el tipo de maltrato es que su hijo tenía las cejas afeitadas al igual que algunos mechones de pelo, también le habían pegado un cigarro en el tobillo.

La justicia está investigando todos los hechos Pexels

La investigación está abierta y los tres jóvenes culpables de estas atrocidades han sido identificados, se trata de dos chicos y una chica de 14, 15 y 16 años. Los agentes han confiscado los teléfonos móviles de los culpables mientras se desarrolla la investigación.

Caso de Barcelona

En octubre, seis hombres han sido acusados por violar a una joven con discapacidad psíquica en una nave abandonada de Barcelona. De los seis, cuatro cometieron delitos de agresión sexual con penetración, los otros dos observaban sin hacer nada para impedir la violación en grupo.

La Fiscalía detalla que se aprovecharon de la joven por presentar un 35 % de discapacidad cognitiva y un trastorno de la afectividad, piden para ellos penas de entre 52 y 60 años de prisión. Este tipo de casos, pone en tela de juicio la humanidad de algunas personas.

Información sobre la discapacidad

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda que la discriminación es el "trato desigual o injusto hacia una persona o grupo de personas por cosas como su origen racial, discapacidad, edad, orientación sexual, religión, entre otras". Y recalca que "la discriminación hacia una persona con discapacidad es cualquier trato desfavorable por razón de la propia discapacidad".

El propio Ministerio proporciona una lista de seis instituciones públicas a las que puedes acudir si estás siendo discriminado o maltratado por tener una discapacidad. Estos lugares son:

La Consejería de tu comunidad autónoma

El Defensor del Pueblo

La Fiscalía de Discapacidad y Mayores

La Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio

La Oficina de Atención a la Discapacidad

Recurrir a poner una denuncia

También se establece una ley para que las personas con discapacidad conozcan sus derechos, donde deben saber que están protegidos socialmente y tienen derecho a "prestaciones sociales y económicas, protección de la salud, atención integral, educación, autonomía, derecho al trabajo, protección social o participación en los distintos aspectos de la vida de la comunidad".