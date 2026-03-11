El TC censura por anticonstitucional el control de Ayuso en Telemadrid

El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado la querella de la oposición en la Asamblea de Madrid por vulneración de sus derechos políticos desde la Mesa de la Asamblea regional, que controla el PP de Isabel Díaz Ayuso.

El TC estima el recurso sobre la Ley de Telemadrid, que eliminó los controles parlamentarios para la televisión pública aprovechándose del rodillo de la mayoría absoluta de los conservadores.

La Mesa decidió tramitar la norma mediante lectura única y sin que existiera posibilidad de enmienda. Una orden que vulnera el derecho de enmienda, que forma parte del derecho de participación política recogido en la Constitución Española.

Los magistrados señalan en la sentencia que se vulneró un derecho constitucional fundamental para los diputados y, con ello, el de sus votantes, para la participación en asuntos públicos.

Control de Telemadrid

El cambio legislativo se aprobó aprovechando la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso y buscaba poner coto a la anterior Ley de Telemadrid, que aprobó el PP de Cristina Cifuentes sin mayoría absoluta, necesitando consenso con Ciudadanos.

Antes, la emisora estaba controlada por el parlamento con la necesidad de consensos y grandes mayorías en la Asamblea. El director general, José Pablo López, defendía que Telemadrid no era una herramienta del Gobierno, sino una empresa pública dependiente de la Administración, ajena a cualquier injerencia política. El primer movimiento tras tomar el control de la cadena fue despedirle.

La nueva ley, según la fiscalía del TC, llega a contradecir el reglamento de la Asamblea de Madrid en la designación de los miembros del Consejo de Administración de Telemadrid. En todo caso, la sentencia descarta pronunciarse sobre el fondo de la ley, que en todo caso "podrá ser objeto, en su caso, de un proceso de constitucionalidad distinto y específico". Sin embargo, sí destaca la inconstitucionalidad del procedimiento como se aprobó.