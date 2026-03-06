Qué es la fragata Cristóbal Colón: el buque de guerra español ante la ofensiva de Irán

La fragata Cristóbal Colón (F-105) se ha convertido en uno de los principales activos militares de España ante la escalada de tensión en Oriente Medio vinculada a Irán. El buque de la Armada ha sido elegido para integrarse en la misión europea destinada a reforzar la seguridad en torno a Chipre, en un contexto marcado por ataques con misiles y drones en la región.

La decisión del Ministerio de Defensa no es casual. La Cristóbal Colón es la fragata con mayor capacidad de defensa aérea y de protección colectiva de las que actualmente están operativas en la Armada española, lo que la convierte en una pieza clave para proteger tanto a otros buques como a infraestructuras en tierra.

El navío ya formaba parte del grupo de escolta del portaaviones francés Charles de Gaulle (R91), el mayor buque de guerra de Europa, con el que participaba en ejercicios en el mar Báltico. Ante la crisis regional, el grupo naval ha cambiado de rumbo hacia el Mediterráneo oriental.

Una fragata de última generación de la Armada española

La Cristóbal Colón pertenece a la serie Álvaro de Bazán-class frigate, una de las más avanzadas de Europa en guerra naval de superficie. Es la quinta y última unidad construida de esta familia de fragatas, diseñada por la empresa pública Navantia.

Botada en 2010 en los astilleros de Ferrol, en Galicia, es también la más moderna de su clase. Su construcción se produjo cuando ya se había descartado la fabricación de una sexta unidad debido a la crisis económica, lo que convirtió a la F-105 en el cierre de la serie F-100.

La fragata Cristóbal Colón se ha desplazado hasta Chipre CC

Gracias a su desarrollo más tardío, incorpora sistemas tecnológicos más recientes que los de sus buques gemelos, lo que le otorga ventajas en la defensa frente a amenazas modernas como drones o misiles de última generación.

Hasta la llegada de la nueva generación de fragatas F110-class frigate, la Cristóbal Colón está considerada el buque de guerra de superficie más avanzado de la flota española.

El sistema Aegis, su principal escudo antimisiles

Uno de los elementos que explica la elección de este buque para la misión en el Mediterráneo es su sistema de combate Aegis Combat System, uno de los escudos antimisiles más sofisticados del mundo.

Este sistema permite a la fragata detectar, seguir y gestionar hasta 200 objetivos simultáneamente, desde misiles hasta aeronaves o drones. Su radar puede fijar blancos a distancias de hasta 200 millas náuticas (unos 300 kilómetros).

Además de proteger al propio buque, el sistema Aegis permite coordinar defensas colectivas con otras plataformas militares, compartiendo datos con barcos aliados o sistemas terrestres para crear una red de defensa aérea más amplia.

En un escenario de alta tensión con Irán, donde los ataques con misiles y drones se han convertido en una amenaza recurrente, esta capacidad de vigilancia y coordinación es especialmente valiosa.

Preparada para combatir drones y amenazas asimétricas

Uno de los riesgos más frecuentes en los conflictos actuales es el uso de drones armados o enjambres de aparatos no tripulados, una táctica empleada por fuerzas vinculadas a Irán en diferentes escenarios de Oriente Medio.

Para hacer frente a este tipo de ataques, la Cristóbal Colón incorpora dos cañones automáticos de 25 milímetros fabricados por BAE Systems, que ofrecen una defensa de corto alcance mucho más precisa que los sistemas de generaciones anteriores.

Estas armas cuentan con sistemas ópticos de detección y guiado automático, lo que permite reaccionar con mayor rapidez frente a amenazas rápidas y de pequeño tamaño, como drones o embarcaciones ligeras.

La Armada española trabaja además en reforzar la defensa cercana de sus buques mediante torres automáticas desarrolladas por la empresa española Escribano Mechanical & Engineering, diseñadas específicamente para neutralizar drones.

Potencia de fuego y capacidades de combate

La Cristóbal Colón es un buque de gran tamaño y elevada capacidad ofensiva. Con 146 metros de eslora y una tripulación de alrededor de 215 marinos, está equipada para participar en misiones de guerra naval de alta intensidad. Entre su armamento destacan:

48 celdas de lanzamiento vertical para misiles antiaéreos RIM-66 Standard Missile y RIM-7 Sea Sparrow

Misiles antibuque Harpoon missile y Naval Strike Missile

Torpedos antisubmarinos Mark 46 torpedo

El buque también puede operar un helicóptero naval Sikorsky SH-60 Seahawk, que amplía su capacidad de vigilancia y lucha contra submarinos.

Una misión europea en un momento de máxima tensión

El despliegue de la Cristóbal Colón forma parte de una misión coordinada a nivel europeo para reforzar la seguridad en el Mediterráneo oriental, donde Chipre ocupa actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

Integrada en el grupo de combate del portaaviones francés Charles de Gaulle y apoyada logísticamente por el buque de aprovisionamiento Cantabria (A-15), la fragata española tendrá un papel central en la protección de la flota aliada y del espacio aéreo circundante.

Su despliegue refleja el creciente protagonismo de España en las operaciones navales europeas y el papel estratégico de su Armada en el control de las rutas marítimas del Mediterráneo.