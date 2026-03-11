Economía

Adiós Glovo: anuncia un ERE y recorta su servicio en estas 60 localidades de España

La multinacional Glovo ha reconvertido su modelo de repartidores de falsos autónomos a asalariados por orden judicial.

Adiós Glovo: anuncia un ERE y recorta su servicio en estas 60 localidades de España
Repartidores de Glovo Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Marzo 2026 17:32 (hace 5 horas)

Adiós Glovo. La reconocida empresa ha anunciado un importante Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicará el despido de 750 empleados en España. La plataforma de reparto a domicilio recortará su flota de mensajeros en 60 localidades españolas en varias provincias.

Como consecuencia de esta política, la multinacional Glovo recortará en repartidores en Barcelona, Alicante, Valencia, Girona, Tarragona, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas, Guipúzcoa, Ceuta o Melilla, entre otros territorios.

Glovo anuncia un importante ERE en España
Glovo anuncia un importante ERE en España CC

Por el momento, la plataforma mantendrá su operatividad en el resto de ciudades excluidas del ERE. La empresa está controlada actualmente por el grupo alemán Delivery Hero.

Cambio de modelo

Los recortes se producen después de que Glovo se haya visto obligada a realizar un cambio completo en su modelo de negocio, al convertir a sus empleados en asalariados, ya que previamente trabajaban como autónomos.

Tras un conflicto con la Inspección de Trabajo y la Justicia, que se ha extendido durante varios años, la firma ha acatado finalmente la ley Rider, como ya habían hecho previamente otras enseñas del sector.

Glovo asegura que el modelo de riders asalariados reduce la flexibilidad para responder ante los picos de demanda, sobre todo en ciudades pequeñas, lo que provoca que la actividad se vea comprometida.

La empresa, según sus propios datos, cuenta con una flota de mensajeros de 21.000 trabajadores, sumando contratas directas e indirectas, con otras compañías. Cuando se completó el cambio de modelo en julio de 2025, la flota de repartidores propios era de 14.000 empleados, por lo que los despidos afectarían al 5% del total.

En todo caso, los sindicatos llevan tiempo denunciando despidos colectivos encubiertos en la empresa. CGT ha denunciado en un comunicado que 300 repartidores han perdido su trabajo en las últimas semanas y que los recortes se han ido aplicando continuamente en otras provincias como Almería.

El sindicato también denuncia que Glovo fue recortando progresivamente el número de repartidores que ejercían como falsos autónomos antes de finalmente, completar la transición hacia empleados asalariados.

Lo más compartido

  1. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  2. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  3. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  4. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  5. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  6. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
  7. Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio
  8. Alerta alimentaria: hospitalizados cinco bebés tras consumir leche contaminada en España
  9. Sumar, IU, Más Madrid y Comunes lanzan 'Alianza de las izquierdas': el 21 de febrero
  10. Benidorm Fest 2026 afronta su primera semifinal con un gran cambio técnico en el formato
Artículos relacionados
Ayuso pacta con Glovo repartir comida a los más vulnerables: sin almuerzos entre semana y solo 80 comidas

Ayuso pacta con Glovo repartir comida a los más vulnerables: sin almuerzos entre semana y solo 80 comidas

La Comisión Europea multa a Glovo y su matriz con 330 millones por organizar un cártel

La Comisión Europea multa a Glovo y su matriz con 330 millones por organizar un cártel

Glovo anuncia que todos sus repartidores serán asalariados desde el 1 de julio

Glovo anuncia que todos sus repartidores serán asalariados desde el 1 de julio

Multan a Glovo a pagar 847.000 euros por emplear a extranjeros sin permiso de trabajo

Multan a Glovo a pagar 847.000 euros por emplear a extranjeros sin permiso de trabajo

Contenidos que te pueden interesar

Sale a la luz cuánto gana un negocio por recibir y entregar paquetes: este es el acuerdo

Sale a la luz cuánto gana un negocio por recibir y entregar paquetes: este es el acuerdo

Muere la investigadora e influencer fitness Stephanie Buttermore a los 36 años

Muere la investigadora e influencer fitness Stephanie Buttermore a los 36 años

Doble vara en Metro de Madrid: amplía en descampados al norte y barrios del sur sin parada

Doble vara en Metro de Madrid: amplía en descampados al norte y barrios del sur sin parada

Un cura abandona la Iglesia para hacerse influencer porque "necesitaba tener sexo"

Un cura abandona la Iglesia para hacerse influencer porque "necesitaba tener sexo"

Adiós Glovo: anuncia un ERE y recorta su servicio en estas 60 localidades de España

Adiós Glovo: anuncia un ERE y recorta su servicio en estas 60 localidades de España

Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Hallan el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Sale a la luz la brutal confesión del padre de Airam: joven desaparecido en La Palma

Sale a la luz la brutal confesión del padre de Airam: joven desaparecido en La Palma

El TC censura por anticonstitucional el control de Ayuso en Telemadrid

El TC censura por anticonstitucional el control de Ayuso en Telemadrid