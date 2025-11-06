Los Replicantes
Buscar
Usuario

Televisión

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

La televisión chipriota ha sido la primera emisora en desvelar a su representante para la edición de Viena.

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición
Antigoni, representante de Chipre en Eurovisión 2026 Foto: Instagram @antigoni
Luis Mesa Cabello

Luis Mesa Cabello

06 Noviembre 2025 16:38 (hace 4 horas)

En medio de rumorologías y polémicas, Eurovisión 2026 sigue su curso. Aún sin saber cuantos países participarán, cuantos podrían renunciar si Israel acaba participando, o incluso sin saber si la televisión israelí formará parte o no, lo cierto es que los plazos para ir oficializando finales nacionales y representantes van llegando.

Vídeos Los Replicantes

La primera televisión en mover ficha ha sido la CyBC chipriota, la que tras semanas de rumores con nombres griegos o del propio Chipre, se ha decidido por la inglesa con influencia chipriota Antigoni, la que se convierte en la primera abanderada de la edición que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo.

Suele ser costumbre que la televisión chipriota sea de las primeras en anunciar nombres para el festival, tardando algo más de la cuenta vista la coyuntura este año. El año pasado anunciaría Chipre a Theo Evan un dos de septiembre. Este año hemos tenido que esperar más de dos meses para tener al primer confirmado para el Eurofestival.

¿Quién es Antigoni?

Una vez más, la televisión chipriota encuentra el talento eurovisivo en artistas que no han nacido en la isla pero que tienen sangre chipriota. Luego de experiencias exitosas como la de su última finalista Silia Kapsis, la que era nacida en Australia, ahora apuestan por la británica Antigoni Buxton, nacida en Londres.

De madre presentadora de televisión y de ascendencia grecochipriota, Antigoni habla griego con fluidez, teniendo una gran conexión con la escena helena, llegando a ser hasta parte del equipo de Marina Satti en más de una gira.

Sin embargo paradójicamente la fama le llegaría en 2022 en Reino Unido de la mano de un reality show, 'Love Island', una 'isla de las tentaciones' que le llevó a ser conocida, tener peso en redes sociales, y apostar por su verdadero objetivo: la música.

Tras varios temas con más de un millón de streamings y proyectar bien fuerte que quería representar a Chipre en Eurovisión, ahora le llega la oportunidad, teniendo un estilo musical que abarca desde el tema pop movido muy afín a lo que la isla tiene acostumbrada al público eurofán en el festival, a baladas donde enseñar su poderío vocal.

La apuesta chipriota para Eurovisión la conoceremos en los próximos meses, lo que sí tenemos con el anuncio de Antigoni es la primera confirmada de una edición en la que Eurovisión cumplirá 70 años en medio de incertidumbre. A inicios de diciembre en la Asamblea General de UER la organización decidirá como actuar con la participación de Israel, y a raíz de esto, sabremos el número final de participantes que tendremos en Viena. ¿Con o sin España?.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
  3. Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color
  4. Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
  5. Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros
  6. La desconcertante suma de dinero que recibió un cliente tras dejar unos 100 DVD
  7. Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España
  8. Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)
  9. María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"
  10. Caos en Metro de Madrid: el cierre de la línea 6 genera problemas de movilidad
Artículos relacionados
Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"

Roi: "Estoy orgulloso de que España no vaya a Eurovisión porque no apoya el genocidio"

'Érase una vez (Once Upon a Time)' de Gonzalo Pinillos: de España a Eurovisión Junior 2025

'Érase una vez (Once Upon a Time)' de Gonzalo Pinillos: de España a Eurovisión Junior 2025

Rumanía, Bulgaria y Moldavia volverán a Eurovisión 2026 a un mes de saber si estará Israel

Rumanía, Bulgaria y Moldavia volverán a Eurovisión 2026 a un mes de saber si estará Israel

NAPA: "Cantar en portugués es más especial; queremos llevar nuestra verdad al escenario"

NAPA: "Cantar en portugués es más especial; queremos llevar nuestra verdad al escenario"

Contenidos que te pueden interesar
La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

La IA de un coche de la marca Tesla pide a un menor que le mande fotos desnudo

Un menor con discapacidad es secuestrado y torturado por tres adolescentes en Italia

Un menor con discapacidad es secuestrado y torturado por tres adolescentes en Italia

Muere la ilustradora Amaia Arrazola a los 41 años: "Nos quedan tus libros y tus dibujos"

Muere la ilustradora Amaia Arrazola a los 41 años: "Nos quedan tus libros y tus dibujos"

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

Muere un hombre a los 83 años mientras veía una película en un 'sex shop' de León

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política

La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política

La UCO detiene al empresario que financió a Alvise Pérez

La UCO detiene al empresario que financió a Alvise Pérez

Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"

Sale a la luz la nueva vida de Carlos Mazón: "Sigue ejerciendo funciones como presidente"