Antigoni representa a Chipre en Eurovisión 2026: primera confirmada de la polémica edición

En medio de rumorologías y polémicas, Eurovisión 2026 sigue su curso. Aún sin saber cuantos países participarán, cuantos podrían renunciar si Israel acaba participando, o incluso sin saber si la televisión israelí formará parte o no, lo cierto es que los plazos para ir oficializando finales nacionales y representantes van llegando.

La primera televisión en mover ficha ha sido la CyBC chipriota, la que tras semanas de rumores con nombres griegos o del propio Chipre, se ha decidido por la inglesa con influencia chipriota Antigoni, la que se convierte en la primera abanderada de la edición que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo.

Suele ser costumbre que la televisión chipriota sea de las primeras en anunciar nombres para el festival, tardando algo más de la cuenta vista la coyuntura este año. El año pasado anunciaría Chipre a Theo Evan un dos de septiembre. Este año hemos tenido que esperar más de dos meses para tener al primer confirmado para el Eurofestival.

¿Quién es Antigoni?

Una vez más, la televisión chipriota encuentra el talento eurovisivo en artistas que no han nacido en la isla pero que tienen sangre chipriota. Luego de experiencias exitosas como la de su última finalista Silia Kapsis, la que era nacida en Australia, ahora apuestan por la británica Antigoni Buxton, nacida en Londres.

De madre presentadora de televisión y de ascendencia grecochipriota, Antigoni habla griego con fluidez, teniendo una gran conexión con la escena helena, llegando a ser hasta parte del equipo de Marina Satti en más de una gira.

Sin embargo paradójicamente la fama le llegaría en 2022 en Reino Unido de la mano de un reality show, 'Love Island', una 'isla de las tentaciones' que le llevó a ser conocida, tener peso en redes sociales, y apostar por su verdadero objetivo: la música.

Tras varios temas con más de un millón de streamings y proyectar bien fuerte que quería representar a Chipre en Eurovisión, ahora le llega la oportunidad, teniendo un estilo musical que abarca desde el tema pop movido muy afín a lo que la isla tiene acostumbrada al público eurofán en el festival, a baladas donde enseñar su poderío vocal.

La apuesta chipriota para Eurovisión la conoceremos en los próximos meses, lo que sí tenemos con el anuncio de Antigoni es la primera confirmada de una edición en la que Eurovisión cumplirá 70 años en medio de incertidumbre. A inicios de diciembre en la Asamblea General de UER la organización decidirá como actuar con la participación de Israel, y a raíz de esto, sabremos el número final de participantes que tendremos en Viena. ¿Con o sin España?.