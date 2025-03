Anthony Ready & Yeigo: "En España, a la gente le encanta lo que hacemos los latinos"

Anthony Ready & Yeigo traen 'Como Becky', un single junto a Atomic Otro Way que sale tras un fluido proceso de trabajo y que anima a todos los que escuchan, como es habitual en su música: "En nuestra fusión, mezclamos el ritmo de nuestro país con la jerga y música de aquí. Sobre todo hacemos una música muy enérgica que anima a bailar aunque no lo entiendas, un ritmo para olvidarte de tus problemas al menos durante un rato, quedarte con ese momento y disfrutar. Eso es lo que representa el dembow".

Efectivamente, ambos traen música principalmente inspirada en el estilo dembow dominicano, un derivado del reguetón y el dancehall. El dúo, compuesto por Antony Gerhard Rosario Feliz y Julio César Joaquín Arias, procede de República Dominicana y Venezuela respectivamente, pero siempre ha apostado por la fusión en una carrera que surgió prácticamente de la casualidad. "Hemos terminado siendo un dúo sin planificarlo. Nos conocimos estudiando, hace ocho años, y cuando surgió la idea para hacer un tema, fue bien. Con el tiempo nos sentimos muy complementados no hemos pensado ya en una carrera en solitario", reconocen.

Con una carrera en la que ya acumulan varios éxitos, con dos discos y un hit 'Sola va a caer' que acumula 6 millones de reproducciones en Spotify, reconocen que este es el gran single de su carrera: "Nos mostró al público. Llevamos ocho años sacando música y fue la canción que nos representa a nivel artístico. Desde que salió rompió, hicimos festivales en base a esa canción. Fue la que nos dio la marca Anthony Ready & Yeigo".

"Yung Beef es un tío súper humilde, buena persona"

Entre las colaboraciones que han desarrollado en su carrera, se encuentran personalidades como Yung Beef, del que destacan que "es un tío súper humilde, buena persona", que rompe todos los moldes. Y hacia el futuro, reconocen que les gustaría trabajar con artistas como Bad Gyal, aunque con el objetivo de "traer a artistas españoles hacia nuestro sonido con una fusión que puede quedar muy bien".

Ambos reconocen un auge en la industria de la música hacia los temas más latinos y celebran que haya cada vez más diversidad en los gustos: "Sí, ahora notamos que hay un espacio más para nosotros, los latinos, la industria va cada vez más rápido en los cambios. Estamos contentos, en España a la gente le encanta lo que hacemos los latinos, nos sentimos muy acogidos, como que también es nuestra casa".

Una carrera en ascenso en la que han actuado en grandes espacios como la Caja Mágica, aunque tienen claro que les encantaría probar "por ejemplo en el WiZink Center o el Santiago Bernabéu". Mientras se preparan para sorprender con nuevos proyectos en los que están trabajando y todavía no pueden revelar, reconocen que no descartarían en el futuro probar con nuevos géneros, aunque con una mirada clara: "Hacemos de todo, pero queremos marcar esa línea, tener influencia sobre ella y luego no descartamos otro tipo de género".