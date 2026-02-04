Alerta por hepatitis A en España: Madrid lidera el repunte

Alerta por un incremento disparado de casos de hepatitis A en España. El Ministerio de Sanidad revela una tendencia creciente que tiene su epicentro en 2025: durante las primeras 44 semanas se notificaron 1.680 casos en todo el país, lo que supone un aumento del 62% respecto al año pasado, con 1.038 diagnósticos.

La Comunidad de Madrid se sitúa como el territorio más afectado de España, con 409 casos, seguida de Andalucía con 387, Comunidad Valenciana con 149 y Cataluña con 108 notificaciones.

Este incremento de casos ha experimentado una tendencia creciente que arrancó en 2024, cuando se detectó un "cambio de patrón epidemiológico". En 2025, el aumento respecto a 2022 y 2023 alcanza el 534% y el 400%, respectivamente.

Entre los casos registrados, 1.190 de ellos corresponden a hombres y 490 a mujeres, con una tasa de notificación de 3,46 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al origen, 85,8% fueron casos no importados y 14,2% importados.

Los expertos recuerdan la importancia de recurrir a la vacunación

El informe también recoge 67 brotes de hepatitis A, con 244 casos asociados. Se trata de un drástico incremento frente a los 11 brotes registrados en el mismo período de 2023 y los 50 de 2024. De ellos, 8 fueron importados, es decir, un 11,9%.

En 1.404 casos se recogió toda la información sobre la hospitalización de los pacientes, de los cuales 825, un 58,8%, requirieron ser ingresados. Además, se registraron tres muertes entre los 1.335 casos con datos incompletos.

Se supera la mediana histórica

El incremento de infecciones se extiende prácticamente por toda España. Con la excepción de Cantabria, todas las comunidades han superado la mediana de casos notificados en años previos durante el mismo período. En Cantabria y las ciudades autónomas, se ha mantenido el número de casos en cifras similares o inferiores.

El informe señala que los datos de la Red Nacional de Vigilancia (RENAVE) no son suficientemente completos para identificar con claridad las causas del aumento. En todo caso, los datos disponibles sugieren que el incremento no estaría relacionado con importación de casos o grandes brotes con fuente común, sino la combinación de varios mecanismos de transmisión.

El Gobierno de España recomienda la importancia de la vacunación en el caso de pacientes que todavía no lo hayan hecho. En todo caso, hay que tener en cuenta que la gravedad suele ser baja, pero que aumenta en personas inmunodeprimidas o con hepatologías previas.

El Ministerio de Sanidad ha apostado por reforzar la vigilancia y continuar analizando las causas del incremento de casos para ajustar las recomendaciones con la mejor evidencia posible.