La OMS retira a España de los países libres de sarampión: llama a reforzar medidas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado el distinto de país libre de sarampión a España. Esta orden afecta también a varios países europeos, incluyendo a Reino Unido.

La decisión se basa en los datos epidemiológicos de 2024, en los que se refleja que el virus está volviendo a circular regularmente en todo el Viejo Continente, por lo que llama a reforzar medidas.

La OMS advierte sobre la progresiva expansión del sarampión Envato Elements

En todo caso, este fenómeno no es aislado en Europa, ya que Canadá también perdió ese estatus en 2024 y Estados Unidos se ve en riesgo de perderlo por la aparición constante de nuevos casos.

Necesidad de reforzar la vacunación

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, pero su prevención es muy sencilla y efectiva. Para controlar el virus, la OMS señala que es necesario que, al menos, se vacune al 95% de la población con las dos dosis reglamentarias. Sin embargo, las teorías antivacunas y las reticencias de parte de la población están causando un grave retroceso.

Para que la OMS considere que un país está libre de sarampión, no se deben presentar casos de transmisión local de la misma cepa durante 12 meses consecutivos o mayor tiempo.

Los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 recogen 10.195 casos en la Unión Europea y Espacio Económico Europeo, con el 81,1% de los afectados sin vacunar.

España se está viendo especialmente afectada por el resurgimiento del sarampión, siendo uno de los cinco países en pero situación. En agosto de 2025 se detectaron 328 casos, un 43% más de los registrados en todo 2024.

En este contexto, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido y los organismos homólogos a nivel internacional llaman a los países europeos a priorizar la vacunación, y a que los padres se garanticen de que sus hijos reciben la inmunización completa.