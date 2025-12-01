Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre

Mercadona anuncia un cambio de horario en todos sus supermercados en España y confirma un giro en diciembre.

Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre
Un supermercado Mercadona Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Diciembre 2025 13:26 (hace 6 horas)

Adiós Mercadona. La cadena de supermercados propiedad de Juan Roig se prepara para cambiar el horario de todos sus supermercados en España con motivo de diciembre. La llegada de la Navidad es una de las fiestas más esperadas, pero también se suma el puente del 6 y 8 con motivo del Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción.

Vídeos Los Replicantes

Por este motivo, la cadena de supermercados se prepara para modificar sus horarios durante varias jornadas. Sus clientes ya pueden comprobar cómo se está avisando en algunas de sus tiendas sobre esta nueva política.

Mercadona confirma el cambio de horario de todos sus supermercados en España
Mercadona confirma el cambio de horario de todos sus supermercados en España CC

Cabe recordar que Mercadona lidera la cuota de venta en España, con un 26,4% y a gran distancia de su inmediato competidor, el Grupo Carrefour, con un 9,4%, seguido de Lidl con el 6,6% de las ventas de supermercados en España.

Cambio de horario en supermercados Mercadona: así abre en diciembre

El puente de diciembre supone uno de los festivos más esperados en todo el año, ya que cuenta con la correlación de dos festivos nacionales. Se trata del 6 de diciembre por el Día de la Constitución y el 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción. Estas serán las aperutras especiales.

  • Sábado 6 de diciembre: abierto de 09:00 a 21:30 horas
  • Domingo 7 de diciembre: cierre de supermercados
  • Lunes 8 de diciembre: cierre de supermercados

    • A pesar de que Mercadona suele cerrar sus supermercados en festivos, al coincidir el sábado con un puente largo, opta por mantener los establecimientos abiertos para no sumar demasiados días sin actividad.

    En todo caso, la única comunidad autónoma donde Mercadona cerrará el día 6 de diciembre, Día de la Constitución, será el País Vasco, donde dejará de operar durante esa jornada, no así en el resto de España.

    Horario de supermercados Mercadona en Navidad: así abre en las fiestas

    Cuando termine el puente de diciembre llegará la Navidad y, de este modo, el último festivo nacional antes de que acabe el año. Será el miércoles, 25 de diciembre, Día de Navidad. También se prevén cambios durante los días 24 y 31 de diciembre por Nochebuena y Nochevieja; así como el 1 de enero con motivo de Año Nuevo.

  • Miércoles 24 de diciembre: de 09:00 a 19:00 horas
  • Jueves 25 de diciembre: cierre de supermercados
  • Miércoles 31 de diciembre: de 09:00 a 19:00 horas
  • Jueves 1 de enero: cierre de supermercados

    • En todo caso, se recomienda siempre acudir al buscador de tiendas oficial, que incluye Mercadona en su página web. Allí se puede comprobar de forma actualizada el horario de cada supermercado, localizado al detalle.

    Lo más compartido

    1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
    2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
    3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
    4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
    5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
    6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
    7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
    8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
    9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
    10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
    Artículos relacionados
    Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre

    Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados el 1 de noviembre

    Hace la misma compra en Mercadona y Alcampo: sentencia cuál es mejor supermercado

    Hace la misma compra en Mercadona y Alcampo: sentencia cuál es mejor supermercado

    Adiós al hummus de Mercadona: lo retira de todos sus supermercados

    Adiós al hummus de Mercadona: lo retira de todos sus supermercados

    Ni Mercadona ni El Corte Inglés: el supermercado que abre 60 nuevas tiendas en España

    Ni Mercadona ni El Corte Inglés: el supermercado que abre 60 nuevas tiendas en España

    Contenidos que te pueden interesar
    Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

    Confirmado por la Seguridad Social: si sufres esta adicción tienes pensión permanente

    Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

    Alerta alimentaria: retiran estos dulces del supermercado por riesgo sanitario

    El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

    El PP enchufa a Carlos Mazón con una portavocía y una subida de sueldo de casi 9.000 euros

    Muere la popular influencer Karen Sofía a los 25 años

    Muere la popular influencer Karen Sofía a los 25 años

    Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

    Sale a la luz el origen del brote de peste porcina africana en Cataluña: qué implica

    Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid

    Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid

    Qué es la organización terrorista neonazi The Base: desarticulada una célula en España

    Qué es la organización terrorista neonazi The Base: desarticulada una célula en España

    Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre

    Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre