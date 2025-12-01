Adiós Mercadona: cambia el horario de sus supermercados en diciembre

Adiós Mercadona. La cadena de supermercados propiedad de Juan Roig se prepara para cambiar el horario de todos sus supermercados en España con motivo de diciembre. La llegada de la Navidad es una de las fiestas más esperadas, pero también se suma el puente del 6 y 8 con motivo del Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción.

Por este motivo, la cadena de supermercados se prepara para modificar sus horarios durante varias jornadas. Sus clientes ya pueden comprobar cómo se está avisando en algunas de sus tiendas sobre esta nueva política.

Mercadona confirma el cambio de horario de todos sus supermercados en España CC

Cabe recordar que Mercadona lidera la cuota de venta en España, con un 26,4% y a gran distancia de su inmediato competidor, el Grupo Carrefour, con un 9,4%, seguido de Lidl con el 6,6% de las ventas de supermercados en España.

Cambio de horario en supermercados Mercadona: así abre en diciembre

El puente de diciembre supone uno de los festivos más esperados en todo el año, ya que cuenta con la correlación de dos festivos nacionales. Se trata del 6 de diciembre por el Día de la Constitución y el 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción. Estas serán las aperutras especiales.

Sábado 6 de diciembre: abierto de 09:00 a 21:30 horas

Domingo 7 de diciembre: cierre de supermercados

Lunes 8 de diciembre: cierre de supermercados

A pesar de que Mercadona suele cerrar sus supermercados en festivos, al coincidir el sábado con un puente largo, opta por mantener los establecimientos abiertos para no sumar demasiados días sin actividad.

En todo caso, la única comunidad autónoma donde Mercadona cerrará el día 6 de diciembre, Día de la Constitución, será el País Vasco, donde dejará de operar durante esa jornada, no así en el resto de España.

Horario de supermercados Mercadona en Navidad: así abre en las fiestas

Cuando termine el puente de diciembre llegará la Navidad y, de este modo, el último festivo nacional antes de que acabe el año. Será el miércoles, 25 de diciembre, Día de Navidad. También se prevén cambios durante los días 24 y 31 de diciembre por Nochebuena y Nochevieja; así como el 1 de enero con motivo de Año Nuevo.

Miércoles 24 de diciembre: de 09:00 a 19:00 horas

Jueves 25 de diciembre: cierre de supermercados

Miércoles 31 de diciembre: de 09:00 a 19:00 horas

Jueves 1 de enero: cierre de supermercados

En todo caso, se recomienda siempre acudir al buscador de tiendas oficial, que incluye Mercadona en su página web. Allí se puede comprobar de forma actualizada el horario de cada supermercado, localizado al detalle.