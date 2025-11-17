Los Replicantes
Buscar

Noticias

Alerta alimentaria: retiran estos embutidos del supermercado por listeria

La Aesan recomienda verificar todos los productos afectados por la alerta alimentaria para evitar su consumo.

Alerta alimentaria: retiran estos embutidos del supermercado por listeria
Productos de embutido Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

17 Noviembre 2025 17:39 (hace 1 hora)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios lotes de productos de chopped de la marca Nuestra Alacena, de supermercados DIA, por contaminación con Listeria monocytogenes, causante de la enfermedad listeriosis.

Vídeos Los Replicantes

El producto que está siendo retirado del mercado se corresponde con la referencia 'Chopped lata finas lonchas' de la marca Nuestra Alacena, vendida en supermercados DIA, con el lote 252771, con fecha de caducidad del 18 de noviembre de 2025. Se trata de un producto refrigerado y envasado en lonchas con un peso de 150 gramos.

Producto afectado por alerta alimentaria
Producto afectado por alerta alimentaria AESAN (Los Replicantes)

La alerta ha partido de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía donde se ha producido la distribución inicial del producto afectado, si bien no se pueden descartar redistribuciones, por lo que resulta prioritario comprobar si tenemos una unidad con el lote afectado por esta alerta alimentaria.

Se debe evitar su consumo

Como medida de precaución ante el elevado riesgo que representa el consumo de este producto para todos los ciudadanos, la Aesan recomienda abstenerse de consumirlo en todo momento. Se puede acudir al supermercado en el que se adquirió para la devolución efectiva de los productos afectados.

En el caso de haber consumido este producto y mostrar síntomas compatibles con la enfermedad listeriosis, entre los que se encuentran vómitos, diarrea o fiebre; se aconseja acudir cuanto antes a un centro de salud.

Toda la información relativa a esta alerta alimentaria ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objetivo de verificar la retirada efectiva de todos los canales de comercialización, así como por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes).

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Trabajar en los supermercados Action: condiciones y salarios de sus empleados

Trabajar en los supermercados Action: condiciones y salarios de sus empleados

Alerta alimentaria: retiran de la venta estos quesos del supermercado por listeria

Alerta alimentaria: retiran de la venta estos quesos del supermercado por listeria

Todo lo que compra un español en un supermercado de Kazajistán con cinco euros

Todo lo que compra un español en un supermercado de Kazajistán con cinco euros

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar

Contenidos que te pueden interesar
El supermercado más barato llega a un país vecino de España: carros llenos por 40 euros

El supermercado más barato llega a un país vecino de España: carros llenos por 40 euros

Alerta alimentaria: retiran estos embutidos del supermercado por listeria

Alerta alimentaria: retiran estos embutidos del supermercado por listeria

Un padre denuncia los 'consejos' de ChatGPT a su hija menor: "Técnicas sobre cómo vomitar"

Un padre denuncia los 'consejos' de ChatGPT a su hija menor: "Técnicas sobre cómo vomitar"

El alcalde de Alpedrete (PP) justifica un asesinato machista: "Era buen padre, la quería"

El alcalde de Alpedrete (PP) justifica un asesinato machista: "Era buen padre, la quería"

Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Renfe prevé trayectos Madrid-Barcelona a menos de dos horas con trenes a 350 km/h

Renfe prevé trayectos Madrid-Barcelona a menos de dos horas con trenes a 350 km/h

PASCAL, autor de 'Dame Tu Mano': "Sin la música, nosotros no tendríamos emociones"

PASCAL, autor de 'Dame Tu Mano': "Sin la música, nosotros no tendríamos emociones"

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar