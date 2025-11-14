Los Replicantes
Adiós Springfield: cierra una tienda histórica en esta capital

El Grupo Tendam, propietaria de firmas como Cortefiel, Pedro del Hierro o Women's Secret, afronta el giro del 'retail'.

Una tienda Springfield Foto: CC
Adrián Parrondo

14 Noviembre 2025 13:13 (hace 5 horas)

Adiós Springfield. La enseña más destacada del Grupo Tendam, propietaria de firmas como Women's Secret, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia y Fifty anuncia la desaparición de un emblemático establecimiento en España.

La enseña se enfrenta a un giro de 180 grados en el sector del 'retail', por el que las grandes firmas del sector optan por reducir su presencia a pie de calle para potenciar la venta por internet, ante el efecto de grandes competidores como Amazon, Shein o Zalando.

Este contexto afecta a todas las compañías grandes del sector, como el Grupo El Corte Inglés, obligado a cerrar centros comerciales porque los consumidores ya no necesitan desplazarse para comprar productos de primeras marcas como Carolina Herrera, Hugo Boss, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Scalpers o El Ganso.

Por este motivo, las enseñas optan por concentrar sus tiendas en lugares emblemáticos, de alto tránsito y con un formato de venta experiencial. Ahora se busca ofrecer un valor añadido al producto que anime a los compradores a visitar el establecimiento y comprobar las novedades, incluso para su posterior compra a través de internet.

Cierre de Springfield: cierra esta histórica tienda

En el marco de esta política, la marca de ropa Springfield, del Grupo Tendam (antiguo Grupo Cortefiel) ha anunciado el cierre de su histórica tienda Springfield en el centro comercial Albacenter, en plena ciudad de Albacete.

Springfield se desprende de una de sus tiendas más emblemáticas en España
Springfield se desprende de una de sus tiendas más emblemáticas en España CC

La capital ha sufrido el cierre de varios negocios aquejados por los fuertes cambios que está experimentando el sector del 'retail'. Por este motivo, también han bajado la persiana algunas firmas como Oysho, Zara Home o Pull&Bear.

En todo caso, el cierre de Springfield en el centro comercial Albacenter no supondrá, del todo, la desaparición de la firma en la ciudad. La enseña mantiene por el momento su tienda en la calle Tinte, en el centro de la ciudad.

Con este movimiento, sigue los pasos contrarios al resto de la competencia, que han abandonado el centro para mantener su presencia en el centro comercial Albacenter, aunque con una reforma integral de los establecimientos de de Pull&Bear, Stradivarius y Bershka, todas del Grupo Inditex (dueña de Zara) para adaptarse al nuevo formato de venta experiencial.

Este giro comercial evidencia el recorte de tiendas que emprende el sector. Por el momento, tan solo la firma Stradivarius mantiene abiertos dos establecimientos, tanto en el mismo centro comercial como en el casco antiguo de la ciudad.

De este modo, las enseñas buscan afrontar el auge del comercio digital, que prioriza la venta online de productos y en el que se están posicionando 'retailers' como Temu o Shein. Un giro que puede amenazar con un 'apocalipsis retail' como el vivido en Estados Unidos, con grandes espacios comerciales abandonados a su suerte, pero que representa las tendencias comerciales derivadas de las nuevas tecnologías.

