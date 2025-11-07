Adiós a esta mítica cadena de zapaterías: prepara un ERE y cierra sus tiendas

Adiós a una mítica cadena de zapaterías en España. El sector del 'retail' se enfrenta a una dura reconfiguración alimentada por el auge del comercio digital, que está copando multinacionales como Amazon, Shein o Zalando.

Este giro en el modelo de negocio está llevando al cierre de tiendas a pie de calle para enfocarse en la venta a través de internet. De este modo, las marcas apuestan por concentrar sus establecimientos en lugares turísticos con alto tráfico y un formato experiencial, ofreciendo un reclamo añadido a los productos.

Es un desafío que enfrentan grandes marcas, como el Grupo El Corte Inglés. Los clientes ya no necesitan acudir a un centro comercial para comprar productos de firmas como Hugo Boss, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera, Scalpers, El Ganso o Pepe Jeans.

Este proceso, sin embargo, supone un duro golpe para aquellas cadenas de tiendas que tienen menos estructura o recursos para enfocarse en la reconversión de su modelo de negocio. Algunas de ellas se ven incluso abocadas al cierre.

Cierre de una cadena de zapaterías en España: prepara un ERE

En este contexto, la cadena de material deportivo Oteros, de origen cordobés, ha anunciado a sus trabajadores la intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción colectiva de los contratos de toda la plantilla, según publica La Opinión de Málaga.

La destrucción de empleo afectaría a alrededor de 200 trabajadores, 114 de ellos en la sociedad OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL y el resto pertenecientes a Global Retail Business Sl. La medida fue comunicada a los trabajadores los días 16 y 17 de octubre y se empezará a negociar durante los próximos días, con un período de consultas que se prolongaría hasta final de mes. Por este motivo ya se han constituido las mesas de negociación de los expedientes.

La cadena Oteros ha anunciado un ERE para su plantilla Oteros

La medida ha coincidido con el cierre de varias tiendas de la cadena. El proceso ha sido significativo, puesto que, por ejemplo, en la provincia de Málaga llegó a contar con una docena de establecimientos, de los que actualmente solo operan entre cinco y siete.

Se prevén nuevas clausuras durante los próximos días y la plantilla denuncia la incertidumbre a la que está sometida, con trabajadores a los que se ha ofrecido por el momento la posibilidad de cambiar de establecimiento.

Los empleados creen que la estrategia de la empresa para aplicar este ERE supondría que los trabajadores tendrían que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), alegando falta de liquidez y deudas con los proveedores.

La empresa se enfrenta a un momento crítico. Fundada en 1993, superó un concurso de acreedores en 2023, pero no ha logrado reestructurar con eficacia el negocio y ahora se ve abocada a un ERE colectivo para sus empleados.

En los escritos de comunicación del ERE se reconoce que "las posibilidades y continuidad empresarial son escasas, dado el grave endeudamiento que venimos sosteniendo y el colapso por parte de los proveedores", por lo que se comprometen a "un ejercicio de responsabilidad paa un ordenado proceso de extinciones contractuales".

Este cierre de tiendas de Oteros evidencia que la marca se enfrenta a un momento crítico en su existencia, con más de dos décadas de historia, que podría poner punto y final a todo el negocio. La firma se enfrenta a un contexto comercial muy cambiante, con el auge del comercio digital y la pérdida de valor de las tiendas a pie de calle.