Adiós Miss Finlandia: le retiran el título por este gesto y la ultraderecha aplaude

Sarah Dzafce se ha visto despojada del título de Miss Finlandia por una publicación en redes sociales calificada como "racista".

Sarah Dzafce, Miss Finlandia Foto: Miss Universe
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 18:14 (hace 6 horas)

Adiós Miss Finlandia. Sarah Dzafce, de 22 años, ha dejado de ostentar la corona. La organización del certamen ha optado por retirarle todos los honores después de que haya publicado una imagen en redes sociales donde aparecía estirándose los ojos con los dedos simulando una forma rasgada: "Comiendo con un chino", había escrito.

La polémica creció exponencialmente en todo tipo de plataformas de redes sociales y la organización finalmente se vio obligada a actuar. Primero optó por retirarle el título y, después, fue expulsada del concurso de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia.

El gesto de Miss Finlandia fue calificado de racista
El gesto de Miss Finlandia fue calificado de racista .

La imagen ha generado una oleada de críticas, especialmente desde los países asiáticos. Algunas candidaturas como China, Japón o Corea del Sur consideraron que se había realizado un gesto claramente racista.

La organización pidió disculpas

La orden de retirada fue anunciada por la directora de Miss Finlandia, Sunneva Sjorgren, que explicó que el título pasaría ahora a la segunda clasificada, Tara Lethoten. Además, aprovechó para pedir disculpas por la polémica. La organización se ha comprometido a reforzar la formación de las candidatas.

Dzafce intentó justificarse inicialmente, alegando que estaba masajeándose los ojos y que su gesto no tenía ningún tipo de connotación. Además, afirmó que la fotografía había sido publicada por un amigo sin consentimiento.

Pero la polémica no cesó, sino que se vio acrecentada, por lo que finalmente tuvo que pedir disculpas: "No era mi intención. El respeto por los demás es una de las cosas más importantes para mí". En su escrito también indicó que había recibido amenazas por la polémica.

