Adiós Metro de Madrid: cierra esta histórica línea desde el 6 de septiembre

Adiós Metro de Madrid. Las obras de renovación del suburbano están provocando cierres en algunos tramos que, como es habitual, se han intentado zanjar en verano. Sin embargo, algunas intervenciones obligan a extender los trabajos durante el resto del curso.

En este contexto, Metro de Madrid prevé un nuevo cierre en sus instalaciones. Se produce en el marco de la renovación de la línea 6, que ya ha permanecido clausurada durante el verano en el tramo oeste entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, y que será reabierto una semana antes de lo previsto, el 6 de septiembre, por una buena ejecución en la obra, lo que deriva en un nuevo corte.

Será este 6 de septiembre cuando se cortará el servicio en la línea 6 en el sentido este, entre Moncloa y Legazpi. Se prevé que la línea abra al completo el 31 de diciembre, y se finalice de este modo unos trabajos que han provocado cortes en la línea circular desde el 31 de marzo.

El proyecto de trenes sin conductor cambiará el funcionamiento de la línea 6 de Metro de Madrid CC

Al igual que ha ocurrido durante el cierre del primer tramo de la obra, en esta segunda etapa también se establecerá un plan de transporte alternativo para facilitar los desplazamientos, con un servicio sustitutivo de autobuses gratuito de la Empresa Municipal de Transporte (EMT Madrid).

Automatización de la línea 6 de Metro de Madrid: cambios en el surburbano

El objetivo de estos trabajos es la modernización de la línea 6 de Metro de Madrid para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Además, la obra busca adaptar las infraestructuras para facilitar la llegada de los coches automáticos que permitirá contar con la primera línea sin conductor en la capital.

Con este nuevo sistema, se podrá agilizar rápidamente la gestión de la línea, reduciendo drásticamente los tiempos de espera hasta dos minutos. Además, los conductores que queden liberados podrán ser trasladados a otras líneas de metro saturadas para mejorar el servicio prestado a los viajeros.

La línea 6 tiene 28 estaciones, casi 2,5 kilómetros de trayecto completo y es la más empleada del suburbano, con 430.000 viajeros diarios. Es clave porque su trazado circular permite conectar todos los grandes intercambiadores del centro de la ciudad y también multitud de líneas entre sí.