Hospitalizado un joven de 25 años en estado grave por un golpe de calor en Metro de Madrid

Los hechos ocurrieron en la estación de Herrera Oria en la línea 9 y obligaron a evacuar rápidamente al pasajero.

Un convoy de Metro de Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

11 Agosto 2025 17:48 (hace 25 minutos)

Un joven de 25 años ha sido ingresado en estado grave después de haber sufrido un golpe de calor durante la noche del sábado, 9 de agosto, en Metro de Madrid, según han comunicado los servicios de Emergencias.

Los hechos ocurrieron pasadas las 21:00 horas, cuando los vigilantes del transporte público sacaron de emergencia a la calle a un joven, en la estación de Herrera Oria (Línea 9), a través del acceso de la calle Ginzo de Limia, puesto que se encontraba mal en el interior de las instalaciones.

El joven tuvo que ser intervenido de urgencia
El joven tuvo que ser intervenido de urgencia CC

Los efectivos de Samur Protección Civil atendieron inmediatamente al hombre, al que aplicaron algunas medidas imprescindibles, como suero frío, manta de frío o hielo para reducir la temperatura corporal, que ya superaba los 41 grados, según Emergencias Madrid. Después, fue intubado y trasladado al Hospital de La Paz.

Una intervención complicada

Los efectivos desplazados hasta la zona han destacado la complejidad en la atención al paciente, puesto que fue muy complicado reducir su temperatura corporal.

Los servicios de Emergencias Madrid han indicado que es extraordinario alcanzar una temperatura corporal de tal magnitud, cuyas causas todavía se desconocen. En todo caso, es muy difícil, según los efectivos, que se pueda producir tan solo por viajar en metro, incluso con temperaturas elevadas, algo que sí podría darse en lipotimias o desvanecimientos.

