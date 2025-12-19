Adiós a las mascarillas de la pandemia: lo que debes saber si ahora las usas para la gripe

Adiós a las mascarillas de la pandemia. Este tipo de elementos vuelven a ser obligatorios en algunas comunidades autónomas por el pico epidémico de gripe y para evitar una escala de contagios, en centros sanitarios y residenciales.

Algunas comunidades como Cataluña o Murcia recogen esta iniciativa: en primer caso, al menos, hasta el 25 de diciembre; mientras que en el segundo se extiende hasta el 30 de diciembre. En Andalucía no hay medida generalizada, aunque algunos centros sanitarios ya han comenzado a imponer sus medidas de manera independiente.

Las mascarillas tienen fecha de caducidad y pueden haber perdido su eficacia desde la pandemia de coronavirus Envato Elements

Así ocurre, por ejemplo, en el Hospital Regional Universitario de Málaga, que ha establecido el uso obligatorio de la mascarilla desde el 15 de diciembre a todo el personal sanitario y no sanitario, así como pacientes, visitantes y proveedores. La medida se aplica a zonas asistenciales y espacios comunes, como las consultar, urgencias, salas de espera, plantas, pasillos y ascensores.

Adiós a las mascarillas de la pandemia: qué utilidad tienen actualmente

En este contexto, muchas personas pueden estar planteándose recurrir a las mascarillas que sobraron en la época de la pandemia del coronavirus. Por entonces, era la norma incluso en exteriores y muchos hogares todavía tienen algunas reservas.

Sin embargo, hay que recordar que las mascarillas tienen una fecha de caducidad. A pesar de que no pierden totalmente su efectividad, con el tiempo disminuye su capacidad de protección. Por este motivo, la mejor opción es comprar una mascarilla nueva para garantizar la mejor protección posible.

En cuanto a las medidas de prevención para evitar contagios, se recomienda utilizar mascarillas en la medida de lo posible cuando se acuda a aglomeraciones, en el caso de no poder evitarlas. También hay que tener en cuenta una correcta higiene de manos, ya que la gripe y otros virus también se pueden transmitir a través del contacto con superficies.

Los colectivos de personas que deben extremar las precauciones son personas muy vulnerables, como aquellos con edad avanzada, enfermedades crónicas o que toman medicación inmunosupresora. También deben tomar estas medidas sus convivientes. Además, se aconseja levar mascarilla en centros sanitarios muy concurridos para reducir el riesgo de contagio.

Hay que recordar que la mascarilla quirúrgica tiene capacidad de evitar la dispersión de los virus al ambiente para prevenir contagios, pero no nos protege directamente. En este caso, es recomendable recurrir a las mascarillas FFP2 y FFP3.