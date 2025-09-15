Los Replicantes
La casa prefabricada de 5.000 euros del Leroy Merlin que está triunfando en España

Las casas prefabricadas están triunfando en nuestro país y no solo por el precio, sino por los múltiples usos que tiene.

Casa prefabricada Foto: Envato elements
Los problemas económicos a los que se enfrentan multitud de españoles que quieren comprar o alquilar una vivienda son cada vez más, por eso las casas prefabricadas se vuelven una opción más asequible. El mercado de estas casas no para de crecer en nuestro país.

Cada vez hay más empresas que ofrecen viviendas prefabricadas con modelos innovadores y sostenibles, hay una gran variedad de casas y los precios son mucho más bajos que una casa de obra convencional. Leroy Merlin es una de las empresas que se está sumando al mundo de las casas prefabricadas.

Casa rústica de madera

Esta marca francesa cuenta con un gran catálogo, donde destaca la casa de estilo rústico fabricada con madera, la favorita de los clientes. Es una casa que tiene terraza y una superficie total de 24 metros cuadrados. El ancho es de 4 metros y la profundidad cuenta con otros 4 metros, las paredes tienen un grosor de 40 milímetros.

La casa prefabricada tiene doble puerta y ventanas acristaladas. El hogar es sencillo de montar y trae un manual de instrucciones fácil de seguir. Un atractivo que tienen el hogar es el precio, en este mes de septiembre cuenta con un 45 % de descuento, por lo que la casa se queda en 5.074 euros. Es una nueva oportunidad de independizarse sin necesidad de hipotecarse.

No solo se utiliza como un método para independizarse de manera sencilla, sino que las casas prefabricadas tienen más usos. Muchos clientes piensan en estas casas como un lugar para trabajar, para ampliar la vivienda, como una segunda residencia para los fines de semana y mucho más.

