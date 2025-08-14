Adiós a Homelander: Antony Starr se despide de la serie 'The Boys' con un emotivo mensaje

Para todos los fans del universo 'The Boys' la serie está a punto de llegar a su final. Y, aunque tardaremos unos meses en verlo en nuestras pantallas, los actores ya se van despidiendo de sus personajes una vez terminan de rodar sus últimas escenas de la ficción. Uno de ellos ha sido Anthony Starr, responsable de uno de los superhéroes más polémicos del universo: Homelander.

El actor neozelandés dijo adiós con unas emotivas palabras al superhéroe hace unos días a través de su perfil de Instagram, después de terminar la quinta y última temporada de la serie que esta arrasando en Prime Video.

Una sentida despedida

Ya habíamos visto al actor triunfando en otras series como 'Banshee', disponible en HBO Max, pero fue su personaje de Homelander (Patriota si sigues el doblaje adaptado en España) el que no olvidará con facilidad. La interpretación de este personaje narcisista, egoísta y líder de Los Siete en 'The Boys' es lo que le ha hecho saltar a la fama entre millones de seguidores por todo el mundo.

Anthony Starr says goodbye to Homelander:



"We created a monster... and I will miss him." pic.twitter.com/afvsDrv2Mr — Film Updates (@FilmUpdates) August 13, 2025

Las palabras del actor están llenas de gratitud tanto para Amazon y Sony como para el director. Y expresa lo mucho que echará de menos ir a trabajar y al personaje porque le encanta la serie. Y reconoce: "Ha sido lo más destacado de mi carrera".

Antony Starr comenta en su perfil de Instagram: "Cuando empezamos, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Este gigante arrancó y no paró (...). Y al final del rodaje, todo lo que se puede decir es: gracias. A la gente de Amazon y Sony que se arriesgó con esta locura, y a todas las demás personas que contribuyeron de alguna manera, grande o pequeña, a esta hermosa, compleja, retorcida y deliciosa serie. Me encanta esta serie. Y me encanta este personaje. De verdad. Echaré mucho de menos ir a trabajar, sabiendo lo que queríamos lograr, pero sin saber nunca dónde nos encontraríamos al final del día... solo que nos divertiríamos y sería extremadamente gratificante a nivel creativo. Este complicado personaje me dio el espacio y el rango para descubrir y superar límites de una manera que nunca esperé y siempre estaré agradecido por esta experiencia".

El universo de 'The Boys' continúa

Aunque la serie principal está a punto de despedirse para siempre con su quinta temporada, Amazon no está dispuesta a dejar escapar una de sus franquicias más exitosas. Sí sigue por ahora 'Gen V', su spin-off paralelo universitario que estrenará su segunda temporada en Prime Video el próximo 17 de septiembre. Además, dos nuevos spin-offs verán la luz a lo largo del próximo año: 'Vought Rising', una precuela que nos trasladará al origen de Soldier Boy con Jensen Ackles, y 'The Boys: Mexico', la versión latina de la serie con Diego Luna y Gael García Bernal como actores y productores.