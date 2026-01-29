Los Replicantes
Adiós a esta histórica fábrica de Madrid: un ERE y se marcha a Cataluña tras 60 años

La destrucción de empleo afectará a alrededor de un centenar de trabajadores ante el traslado de la producción a Cataluña.

Adrián Parrondo

29 Enero 2026 18:15 (hace 7 horas)

Adiós a una histórica fábrica de Madrid. España tiene grandes industrias muy vinculadas a cada región o comunidad autónoma, pero algunas circunstancias económicas pueden llevar a un cambio de territorio.

Esto es lo que ha sucedido con la emblemática empresa Frutos Secos Medina, que ha anunciado la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para alrededor de un centenar de trabajadores.

Esta decisión llega después de que la compañía haya optado por el cierre definitivo de la fábrica que se ubicaba hasta ahora en la localidad madrileña de Móstoles, donde se había instalado durante más de seis décadas.

Traslado de sede: el futuro de la empresa

El cierre de la planta de Frutos Secos Medina fue comunicado a los trabajadores afectados en noviembre de 2025. Esto implica el traslado de la producción a Reus (Tarragona), donde se encuentra la matriz del grupo Borges, que ahora es el propietario de la firma, según indica la Unión Comarcal Oeste de CCOO Madrid.

El cierre de la fábrica supondrá el traslado de la producción a Cataluña
El cierre de la fábrica supondrá el traslado de la producción a Cataluña Envato Elements

El proceso se extendió en el tiempo hasta que finalmente ha terminado con un acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. Esta decisión se salda con un ERE por cese de la producción para unos 98 trabajadores, que hasta ahora estaban en la sede de Móstoles.

El sindicato CCOO ha denunciado que este cierre es una "pérdida" para Móstoles, ya que no es la primera fábrica histórica que cierra y abandona el lugar, como ocurrió con Lledó o Moinsa. Además, han reclamado mayor apoyo institucional para evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

