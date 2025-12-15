Los Replicantes
Tecnología

Adiós Roomba: el fabricante de aspiradores entra en quiebra

La empresa matriz que fabrica los famosos aspiradores cesa sus operaciones y vende la firma a una corporación china.

Robot aspirador Roomba Foto: Pexels
Adrián Parrondo

15 Diciembre 2025 15:13 (hace 52 minutos)

Adiós Roomba. El emblemático fabricador de aspiradores se ha consolidado como una marca clave en el sector, con un nombre totalmente reconocible para los consumidores. Sin embargo, está a punto de despedirse para siempre.

La empresa fabricante, iRobot Corporation, se ha declarado en quiebra. La compañía americana ha anunciado un acuerdo de reestructuración por el que el conjunto de todas las acciones pasarán a manos de Shenzhen Picea Robotics y la filial de esta Santrum Hong Kong. Con este acuerdo de compra, la empresa pasará ahora a control chino.

En el marco de este proceso de reestructuración, con cambio total de propietario, iRobot se declara en bancarrota junto a varias filiales bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Los robots aspiradores Roomba pasarán a control chino
Los robots aspiradores Roomba pasarán a control chino Pexels

La empresa tiene previsto completar todo este proceso en febrero de 2026, cuando se formalizará definitivamente el cambio de propietario: "Este acuerdo representa un paso fundamental para fortalecer la base financiera de iRobot y posicionar a la compañía para un crecimiento e innovación a largo plazo", informa la empresa en un comunicado.

Giro empresarial: el futuro de los aspiradores Roomba

Este acuerdo empresarial de venta permitirá al fabricante Roomba reducir su actual deuda, que será completamente asumida por el comprador, así como podrá continuar operando con normalidad al no interrumpir sus actividades.

"La transacción contemplada ofrece una vía para mejorar la estabilidad financiera, reducir la deuda y respaldar la innovación continua en la cartera líder de iRobot de dispositivos de robótica y hogar inteligente", expresa el escrito de la firma.

Para mantener la continuidad del negocio, iRobot presenta varias mociones habituales ante los tribunales para seguir operando, incluyendo los compromisos adquiridos con los trabajadores y pagos puntuales a proveedores, así como otros acreedores. Este proceso se extenderá durante un plazo supervisado por el tribunal responsable.

El director ejecutivo de iRobot, Gary Cohen, ha defendido que este acuerdo supondrá un "hito decisivo para asegurar el futuro a largo plazo" de la actividad. "La transacción fortalecerá nuestra posición financiera y ayudará a ofrecer continuidad a nuestros consumidores, clientes y socios", indica.

La compañía argumenta que el acuerdo permitirá aunar la innovación de iRobot y el modelo de diseño e i+D junto a la trayectoria de Picea en innovación, fabricación y experiencia técnica. Con ello, "iRobot estará bien posicionada para dar forma a la próxima era de la robótica para el hogar inteligente".

La firma pasará ahora a manos chinas y supondrá que el fabricante americano dejará de cotizar en la Bolsa, ya que hasta ahora estaba en el Nasdaq estadounidense. Además, todos los accionistas ordinarios dejarán de constar en el accionariado de la empresa y no recibirán compensación si, finalmente, el plan resulta aprobado en el tribunal.

