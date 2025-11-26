Los Replicantes
Adiós Ana Rosa: se despide de las mañanas de Telecinco en noviembre

La repentina marcha de Ana Rosa Quintana de las mañanas de Telecinco ha sorprendido a todos los espectadores.

Ana Rosa Quintana
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Noviembre 2025 16:47 (hace 1 hora)

Adiós Ana Rosa Quintana. La presentadora de 'El Programa de AR' copa gran parte de la parrilla matinal de Telecinco. Una cadena de televisión que se enfrenta en estos momentos a una fuerte reestructuración interna por la grave crisis de audiencias que atraviesa: está a punto de registrar el peor noviembre de su historia y cada vez está más cerca de cadenas pequeñas como laSexta o Cuatro que de las grandes como La 1 o Antena 3.

La matriz de Telecinco, Mediaset España, está preparando una nueva estrategia para recuperar el terreno perdido que podría implicar la cancelación de hasta tres programas. Se barajan como posibilidades algunos formatos con crisis de audiencia, como 'El tiempo justo', 'Vamos a ver', '¡Vaya fama!' o 'Fiesta'.

La cadena vive una crisis de imagen que llega incluso a algunas de sus grandes apuestas de la temporada. Entre ellas, 'Gran Hermano 20', que no remonta y cuya tira diaria ha sido eliminada de la programación. De hecho, el formato está precipitando la salida de concursantes para adelantar su final.

Por el momento, las únicas apuestas seguras de Telecinco son 'La isla de las Tentaciones' y 'El diario de Jorge'. El formato de Jorge Javier Vázquez acaba de renovar su presencia en las tardes de la cadena hasta final de temporada y se consolida como el único revulsivo de la franja vespertina.

La despedida de Ana Rosa de las mañanas de Telecinco: así es su sustituto

En este contexto, Ana Rosa Quintana ha desaparecido repentinamente de la parrilla de Telecinco este miércoles, 26 de noviembre. Cuando la presentadora Ana Terradillos ha despedido 'La mirada crítica' para dar paso al siguiente formato, incluso estaba sorprendida: "Nada, nosotros les dejamos con la señal en directo del Congreso de los Diputados. ¡Ah, no! Si tengo a mi Jano. ¡Mucho mejor que el presidente del Gobierno! Dónde va a parar".

Jano Mecha ha cogido el relevo de las mañanas en Telecinco
Jano Mecha ha cogido el relevo de las mañanas en Telecinco Mediaset España

Por el momento no ha trascendido el motivo de este repentino cambio. Jano Mecha no se ha pronunciado ni ha desvelado el motivo por el que no ha aparecido Ana Rosa Quintana ante las cámaras: "Feliz miércoles. Magnífico programa el que habéis hecho hoy en La mirada crítica. Te mando un besito. Aquí arranca el El programa de Ana Rosa", ha afirmado el conductor, que ha seguido la emisión como si nada.

Ante el revuelo causado, la productora de 'El Programa de Ana Rosa', Unicorn Content, propiedad de la presentadora, ha explicado que la ausencia de la periodista se debía a un "tema personal", pero no ha incidido en más detalles.

Jano Mecha se ha convertido en el sustituto habitual de Ana Rosa Quintana en las mañanas, la persona que se ha convertido en su mano derecha en el plató. Todo apunta a que, por el momento, es la persona mejor posicionada para un relevo, como así ha ocurrido en temporada estival.

