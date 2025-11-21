Ana Rosa, sobre las acusaciones contra Lequio por maltrato: "Algunos le comprenden"

Adiós a Alessandro Lequio en Telecinco. Mediaset España ha anunciado el despido del colaborador de 'Vamos a ver' y su salida de todos los programas de la cadena después de que el grupo audiovisual haya revisado todo el material judicial relacionado con las denuncias de malos tratos de su ex mujer, Antonia Dell'Atte.

"La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", fue una de las duras declaraciones que lanzó Dell'Atte en una entrevista con el diario El País publicada el 12 de octubre.

El caso no era nuevo, puesto que esas denuncias se conocían desde hacía tres décadas. De hecho, Alessandro Lequio impuso una querella contra la ex modelo por calumnias al llamarle "maltratador", una demanda que fue desestimada porque la justicia dio plena credibilidad a su testimonio.

Durante todo este tiempo, Alessandro Lequio había gozado de impunidad y silencio en los medios de comunicación. "Me llamaron mentirosa, loca, había un silencio absoluto, hundieron mi imagen, los compañeros o Ana Rosa no hicieron nada", ha denunciado Antonia Dell'Atte tras conocer la salida del colaborador.

Como desvela el diario El País, la dirección de Mediaset España ha seguido de cerca el caso y esperaba a los documentos judiciales que avalasen el despido. Sin embargo, desde la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn, se había impuesto el silencio y se habían mostrado resistencias a adoptar esta decisión.

Ana Rosa se pronuncia sobre el despido de Alessandro Lequio: "Primero, es amigo mío"

La cercanía de Ana Rosa Quintana con Alessandro Lequio es 'vox pópuli'. Algo que la presentadora no oculta. En una entrevista hace tan solo un mes, en pleno estallido del caso, recordaba: "Alejandro, primero, es amigo mío, soy la madrina de su hija, quiero a su mujer, a María".

En ese momento, lanzaba una valoración sobre las acusaciones que pesaban sobre Alessandro Lequio que han circulado ahora en redes sociales: "Está siendo criticado, pero por unos. Por otros, está siendo comprendido".

La periodista también se cuestionaba el motivo por el que le podían afectar las críticas, en relación a la denuncia de malos tratos que lanzó Antonia Dell'Atte, para luego asegurar lo siguiente: "La verdad es que yo no lo sigo, no conozco la polémica. Él es fuerte".