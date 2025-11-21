Los Replicantes
Accidente en Miss Universo 2025: Miss Jamaica se cae en pleno desfile

Gabrielle Henry era una de las favoritas para ganar el certamen de Miss Universo 2025, hasta lo ocurrido en el último desfile.

Miss Universo Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

21 Noviembre 2025 14:54 (hace 1 hora)

La última gala de Miss Universo ha venido protagonizada por el drama, concretamente, con el que vivió Gabrielle Henry, Miss Jamaica. Falta poco para la final del certamen y la modelo jamaicana no ha salido beneficiada durante su última aparición en un escenario al sufrir un accidente en el desfile.

Vídeos Los Replicantes

¿Qué le pasó a Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry es una de las favoritas del jurado para llevarse la corona de Miss Universo, pero lo ocurrido en la última gala hace que su posición privilegiada corra peligro. Miss Jamaica fue víctima de un accidente en uno de los desfiles, impidiéndole acabar la noche.

La modelo no llegó a hacer el recorrido de los trajes típicos de cada país y cultura porque tuvo un aparatoso accidente que le impidió seguir con la gala, el de los trajes típicos era el desfile más importante, pero tuvo que retirarse antes.

Gabrielle Henry se encontraba arriba del escenario cuando estaba a punto de terminar del recorrido sufre una caída terrible y acaba abajo del escenario. Este accidente se debe porque al parecer había un hueco en el suelo. Los servicios sanitarios tuvieron que asistir a la modelo y fue trasladada al hospital en camilla, ya que no podía ponerse en pie.

Ante el accidente no sabemos que pasará finalmente en la edición número 74 de Miss Universo, este año habrá 130 territorios representados, entre los que destaca Palestina. El certamen se celebrará en Bangkok, Tailandia, y ya falta muy poco para descubrir a la ganadora.

Otras polémicas

Recientemente, se está extendiendo un conflicto entre Miss México y el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil. El hombre insultó a la modelo por no aparecer en una grabación publicitaria, Fátima Bosch se defendía diciendo que no era una "muñeca", a lo que este señor la descalificaba llamándola "tonta" e, incluso, la mandó callar.

La modelo explicaba: "Me dijo 'cállate' y un montón de cosas diferentes. Creo que necesita saberse esto, porque somos mujeres empoderadas y nadie puede callar nuestra voz", algunas compañeras están apoyando a la mexicana públicamente como Miss Bahamas, Cabo Verde, Palestina o Armenia.

Dos jueces acaban de dimitir del certamen a última hora acusando a la organización de intervenir para amañar el resultado final. Los jueces no están dispuestos a participar en un concurso con tanta historia siendo partícipes de un proceso de selección trucado.

