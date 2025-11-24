Los Replicantes
Buscar

Noticias

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración

La Policía Nacional publica las fotografías de los 10 fugitivos más buscados del país para que la ciudadanía esté alerta.

Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración
Los 10 fugitivos más buscados Foto: Policía Nacional
Andrea Torrente

Andrea Torrente

24 Noviembre 2025 17:05 (hace 11 horas)

El 24 de noviembre se han difundido las imágenes reales por la Policía Nacional de los diez fugitivos más buscados de España considerados de alta peligrosidad. Todos ellos son reclamados por delitos graves, los desaparecidos son un asesino, violadores, narcotraficantes importantes, ladrones y algunos que se dedican a la trata de seres humanos.

Vídeos Los Replicantes

La Policía ha decidido difundir las imágenes de los diez fugitivos y los posibles cambios que podrían haber experimentado para camuflarse entre la sociedad con inteligencia artificial. Los agentes han decidido hacerlas públicas para que la ciudadanía pueda colaborar con la investigación si identifican a alguno de ellos, también por si los ven por las calles que estén alerta y avisen a la Policía de inmediato.

Cualquier dato o sospecha puede ser comunicado por correo electrónico '[email protected]' y de manera confidencial. La Policía indice en encontrar a estos diez hombres tan peligrosos y no solo aporta fotografías, también informa sobre sus perfiles con información relevante como su ciudad de origen, por si deciden volver a sus hogares que los vecinos estén avisados.

Los 10 fugitivos más peligrosos de España

  • Daniel Vázquez Patiño

    • Reside en A Coruña y tiene 46 años de edad; sobre su aspecto físico destaca su obesidad, el pelo de color marrón oscuro con entradas, ojos marrones, mide 1,70 metros y tiene la piel blanca. Está en busca y captura por abusar y agredir sexualmente a una niña de 10 años.

  • Jesús Manuel Heredia Heredia

    • Conocido como 'El Pantoja' y natural de Algeciras (Cádiz). Tiene 40 años y es de complexión obesa, mide 1,80 metros de altura, de piel morena con ojos marrones y pelo oscuro con entradas. Buscado por ser uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, líder del clan de 'Los Pantoja', relacionado con el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y es discípulo de Abdellah El Haj, conocido como 'el Messi del hachís'.

  • Juan Herrera Guerrero

    • Natural de Córdoba, concretamente del Puente Genil, tiene 53 años, mide 1,73 metros de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede llevar gafas graduadas. Buscado por abusar y agredir sexualmente a menores.

  • Juan Miguel García Santos

    • Fugitivo de Vilanova de Arousa, Pontevedra, tiene 51 años de aspecto obeso también, tiene el pelo negro, la piel blanca y los ojos oscuros. Perseguido por tráfico de drogas, considerado la cabeza pensante de un entramado de narcotráfico en Galicia. También se le busca por enviar cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos.

  • Manuel Rodríguez López

    • Natural de Barcelona de 63 años de edad, con una altura de 1,75 metros y de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos oscuros. Tiene múltiples requisitorias por robos con violencia, posesión ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena.

  • Martiño Ramos Soto

    • Hombre de Ourense, tiene 50 años, su figura es de aspecto delgado, tiene la piel morena, el cabello canoso y rizado, con ojos oscuros. Condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente de una alumna menor de edad, cuando era profesor. La niña sufrió prácticas sádicas, cuando tenía entre 12 y 16 años. Actualmente, se ha descubierto que no se encuentra en Ourense, sino que está en La Habana (Cuba) y se hace llamar Martín Soto, donde se dedica a ser fotógrafo autodidacta, a veces, realiza sesiones eróticas.

  • José María Pavón Pereira

    • Hombre de Huelva de 52 años de edad. Complexión atlética, tiene una altura de 1,65 metros, es de pelo moreno, de piel blanca y de ojos negros. Condenado a 41 años de prisión por asesinar y ensañarse con dos personas en Granada.

  • Ionut Ramon Raducan

    • Conocido como 'Florin', natural de la ciudad rumana de Tecuci, tiene 33 años de edad, posee una complexión atlética, altura de 1,72 metros, pelo castaño y piel blanca. Perseguido por trata de seres humanos con fines de explotación tanto sexual como laboralmente. Obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi de Madrid.

  • Julio Herrera Nieto

    • Vive en Salamanca, tiene 56 años, una figura atlética, mide 1,73 metros, es de ojos claros y calvo. Está en busca y captura por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Estaba dentro de un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de Plasencia y alrededores.

  • Sergio Jesús Mora Carrasco

    • Conocido como 'Yeyo', natural de Huelva con 48 años de edad. Figura obesa, tiene una altura de 1,72 metros, piel blanca, ojos marrones y de pelo oscuro. Buscado por ser uno de los mayores traficantes de droga de Europa, acusado por traficar con drogas y blanquear dinero; concretamente, con hachís mediante el transporte marítimo con lanchas rápidas.

    Lo más compartido

    1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
    2. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
    3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
    4. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
    5. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
    6. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
    7. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
    8. Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'
    9. De qué acusan a Nacho Vidal: le piden prisión por una muerte en pleno rito del sapo bufo
    10. Qué son los Suburbios Firm: escisión violenta del Frente Atlético vinculada al narco
    Artículos relacionados
    Detenido Jonathan Montoya, de los fugitivos más buscados: mató a un capo en el 12 de Octubre

    Detenido Jonathan Montoya, de los fugitivos más buscados: mató a un capo en el 12 de Octubre

    Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía Nacional pide colaboración para localizarlos

    Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía Nacional pide colaboración para localizarlos

    La Policía pide colaboración ciudadana para localizar a Norbert Kohler, uno de los fugitivos más peligrosos del país

    La Policía pide colaboración ciudadana para localizar a Norbert Kohler, uno de los fugitivos más peligrosos del país

    Uno de los 10 fugitivos más buscados ha sido detenido tras huir de la cárcel de Alcalá Meco en 2014

    Uno de los 10 fugitivos más buscados ha sido detenido tras huir de la cárcel de Alcalá Meco en 2014

    Contenidos que te pueden interesar
    Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros

    Despedido por "no ser divertido": un tribunal impone una indemnización de 500.000 euros

    Arguiñano confiesa el alimento que jamás come por la noche: malo para la salud

    Arguiñano confiesa el alimento que jamás come por la noche: malo para la salud

    Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria

    Alerta alimentaria: retiran este snack del supermercado contaminado con listeria

    Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración

    Estos son los 10 fugitivos más buscados de España: la Policía Nacional pide colaboración

    AEMET avisa de la llegada de "una ola de frío ártico que congelará España"

    AEMET avisa de la llegada de "una ola de frío ártico que congelará España"

    Sale a la luz el coste del nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: causa polémica

    Sale a la luz el coste del nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: causa polémica

    Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

    Condenado a dos años de prisión Toño Sanchís por apropiarse de dinero de Belén Esteban

    Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor

    Sale a la luz cómo fue la huida de Martiño Ramos a Cuba: condenado por violar a una menor