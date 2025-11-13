Los Replicantes
VOX se inventa una asociación de víctimas de la DANA para atacar al Gobierno de Sánchez

El 20 de noviembre es la fecha que han elegido para la manifestación con el fin de atacar al PSOE poniendo de excusa el dolor de los valencianos.

Daniel Furió Foto: VOX Valencia
Andrea Torrente

13 Noviembre 2025 13:38 (hace 8 horas)

Un nuevo escándalo en la política nacional ha salido a la luz. Tras la dimisión de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, exigen la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de miembros de su equipo. Detrás de estas exigencias estarían presuntamente los familiares de las víctimas de la DANA, pero se ha descubierto que no es así, que todo es obra de VOX.

Las súplicas han trascendido y se ha convocado una manifestación para el 20 de noviembre frente al Ayuntamiento de Paiporta, zona cero de la tragedia de la DANA. Este día pedirán responsabilidad por las vidas que se llevó la catástrofe en Valencia y se escuchará: "tienen que dimitir". Una vez más, vemos un ejemplo de cómo la extrema derecha está atacando al Gobierno.

La maniobra de VOX ha hecho efecto y los carteles que anuncian la protesta ya se están difundiendo. A pesar de que estos políticos están "jugando sucio", manifestarse es un derecho lícito, donde las familias y los vecinos de la comunidad podrán mostrar su descontento con la situación.

¿Cómo se ha descubierto que VOX está detrás?

VOX está utilizando el dolor de las víctimas para hacer de las suyas, pero cuando creían que nadie se enteraría, un analista de X, Kililongo, ha descubierto que se han estado haciendo pasar por una asociación de víctimas de la DANA para conseguir movilizar a los afectados por la tragedia.

Un concejal de Paiporta perteneciente al partido político de extrema derecha ha creado una plataforma haciéndose pasar por los afectados por la DANA. Se llama Daniel Furió y está detrás del dominio web y de algunas cuentas de X que llaman a la convocatoria el 20 de noviembre, una fecha que resulta irónica ya que se cumplen 50 años de la muerte de Franco.

La web 'La Voz de Paiporta' explica todos los detalles de la concentración, será a las 19:30 horas y bajo el lema "Tienen que dimitir" se ve una imagen de Pedro Sánchez, junto a algunos de sus ministros y altos cargos. "En los últimos meses, La Voz de Paiporta ha documentado cómo se ignoraron avisos técnicos, cómo no se declaró la emergencia nacional y cómo se priorizaron actos institucionales", se puede leer en la publicación de la manifestación.

El responsable de la página web, Daniel Furió, se hace llamar "vecino del municipio" y explica: "La Voz de Paiporta informa de esta convocatoria, a falta de autorización de la delegación del gobierno, promovida por un vecino del municipio, como parte de su compromiso de informar sobre las movilizaciones ciudadanas derivadas de la tragedia del 29-O".

Julián Macías Tovar, activista contra la desinformación digital, se ha pronunciado en su perfil de X y aclara algunas cuestiones: "Como se puede comprobar el día 9 de noviembre a las 8:01 la cuenta de twitter de la voz de Paiporta publica la convocatoria, a las 20:09h lo hace VOX Paiporta y a las 20:11h la cuenta personal de Daniel Furio, concejal de VOX en Paiporta y quien administra las 3 cuentas de X".

Macías Tovar continúa destapando este enredo y afirma que todo es mentira: "A partir del mediodía del día 10, VOX pone su maquinaria digital con cuentas haciéndose pasar por medios como Paiporta Hoy, creada hace unos meses, trols, pseudomedios y portavoces del partido y bots retuiteandolos, donde ya dicen que convocan las víctimas de la DANA. Mentira". Una vez más vemos las "tretas" del partido de extrema derecha para intentar quitar a la izquierda del gobierno.

