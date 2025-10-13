El PP cae cuatro puntos y se sitúa al borde del empate con VOX, según el CIS

Malas perspectivas electorales para el PP, según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El PSOE, con el 34,8% de los votos, ganaría las elecciones y ampliaría su distancia con el PP, que se mantiene segundo con el 19,8% del voto.

Los populares experimentan una caída de 3,9 puntos frente a septiembre mientras VOX experimenta una subida hasta el 17,7% de los votos, situándose de este modo a tan solo 2,1 puntos de los populares. Sumar se mantiene con el 7,7% de votos y Podemos con el 4,9%.

El barómetro recoge una subida del PSOE tras haber experimentado caídas por los casos de corrupción vinculados al partido, como la trama Koldo y las imputaciones de Ábalos o Cerdán. Los socialistas se consolidan de este modo en primera posición.

Caída del PP

Los populares afrontan ahora una caída en voto que coincide con la polémica por el aborto en Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida apoyó una propuesta de VOX para informar a las mujeres del presunto síndrome post aborto sin ninguna evidencia científica. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha negado al registro de médicos objetores y en Andalucía se han dado más de 2.000 casos de mujeres con retrasos de hasta dos años para recibir sus mamografías.

Todos estos sucesos han ocurrido en plena pelea del PP por crecer en el voto femenino en plena polémica por los escándalos con prostitutas que han afectado a altos cargos de la formación. Por el momento, el presidente Alberto Núñez Feijóo se ha enfrentado a Díaz Ayuso para avalar la ley del aborto, una cuestión que quiere evitar porque divide a su electorado.