VOX intenta censurar la enseña LGTBIQ+ en Parla y se salta la ley de banderas

Polémica en Parla (Madrid) por las banderas en el balcón del Consistorio. El Grupo VOX ha tratado de tapar la bandera LGTBIQ+ que el Gobierno municipal, formado por una coalición de PSOE y Más Madrid, ha colgado con motivo del Orgullo. Un gesto con el que ha incumplido sus propios argumentos en contra del uso de la enseña por los derechos del colectivo, pero también la ley.

PP y VOX justificaron inicialmente en los ayuntamientos que gobiernan, incluido Madrid capital, que la bandera arcoíris no podía colgar de los balcones institucionales, alegando a la la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera.

Esta norma recoge, entre otros argumentos, que la enseña no puede sustituir o subordinar a ella a las banderas oficiales, pero no hablaba nada sobre colocarla como pancarta. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia avalando que fuera colgada en Zaragoza, puesto que defendía que no era una enseña partidista al promocionar la igualdad entre los ciudadanos, un derecho reconocido en la Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que incluso apela a eliminar la discriminación por razón de orientación sexual.

Por este motivo, el alcalde socialista, Ramón Jurado, había colgado la enseña LGTBIQ+ en el balcón, sin que interfiriese con las enseñas oficiales. Sin embargo, VOX no estaba de acuerdo con una enseña que defiende los derechos de parte de la población del municipio en pleno Orgullo, por lo que ha optado por taparla... colgando una enseña que se salta la normativa.

Como se puede comprobar en el vídeo que ha publicado el concejal de VOX Parla, Juan Marcos Manrique, la enseña de España que ha colgado sobre todo el balcón interfiere evidentemente con las banderas oficiales del municipio, comunidad autónoma, de España y la Unión Europea, que no se aprecian desde la calle.

Además, como recuerda el concejal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, la enseña de España no aparece de este modo en el lugar específico que recoge la ley, ondeando en un mástil en posición de honor, sino como una pancarta más sumada al resto.

Es que menudo cuadro



Osea que el lugar preferente que dice la ley de banderas no es izada en su mástil ondeando en posición de honor, sino súperpuesta como una pancarta tapando las banderas institucionales. Cada día más ridículos pic.twitter.com/vefJHTikMu — Eduardo Rubiño ?????????? (@EduardoFRub) June 19, 2025

Pelea de banderas en Parla

Esta no es la única disputa reciente que se ha vivido en Parla por las banderas. A finales de mayo, el alcalde Jurado colocó dos banderas de Palestina para denunciar el genocidio en la Franja de Gaza, con más de 55.000 muertos. Por entonces, el edil de VOX optó por colgar entre ellas una enseña rojigualda.

Fue por entonces cuando el regidor reubicó la enseña española y, con motivo del mes del Orgullo LGTBIQ+, colgó la enseña arcoíris junto a las banderas de Palestina. La enseña de VOX quedó en una esquina, sin interferir en ningún momento a la bandera de España oficial del Consistorio, izada en un mástil.

En ese momento, el edil de VOX se marchó a una tienda y compró una bandera de España de 10 metros de largo que colgó sobre el balcón, intentando tapar de este modo la enseña LGTBIQ+, pero además provocando que las oficiales no pudieran visualizarse correctamente desde la calle, como recoge la ley.

El alcalde la retiró y el concejal volvió a colocarla, grabándose en un vídeo en redes sociales. "Este acto simbólico reafirma el compromiso de Vox Parla con el cumplimiento de la Ley y con el respeto a los símbolos que representan la unidad, la soberanía y la integridad del Estado", defiende el edil, a pesar de que su enseña impide visualizar las banderas oficiales.

En plena ofensiva contra las personas LGTBIQ+, VOX ha presentado una moción de urgencia que se debatirá en el pleno del mes municipal de julio para instar al Ayuntamiento a cumplir con la ley para la retirada de banderas no oficiales de edificios públicos, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha sentado jurisprudencia para avalar que haya enseñas arcoíris.