Víctor Sandoval revela su despido de Telemadrid: su encontronazo con Esperanza Aguirre

Víctor Sandoval se ha convertido en un rostro habitual en las pantallas. Su participación en 'Sálvame', 'Ni que fuéramos' o 'La familia de la tele' le han alzado como un personaje especialmente popular. Sin embargo, el presentador alcanzó primero la fama en Telemadrid, donde fue una de las principales caras con su programa 'Mamma Mia'.

Precisamente, su paso por la televisión pública ha sido ahora rescatado durante su intervención en el pódcast 'La última clase', que conduce Eme García. Durante una entrevista que ha sido un repaso a su trayectoria, Víctor Sandoval ha revivido su paso por Telemadrid y cómo su trabajo terminó tras cruzarse con Esperanza Aguirre.

Durante su entrevista, Víctor Sandoval ha recordado su paso por el programa 'Mamma Mía', que presentó cuando el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón (PP): "Fue el que dio visibilidad a los gays en televisión. Nunca me dijo nada jamás, me puso a dar las campanadas, fui imagen de la cadena durante mucho tiempo y era el típico mariquita que los mariquitas no quieren. A Gallardón no le molestó".

Encuentro con Esperanza Aguirre

Pero esta etapa de libertad en la televisión madrileña cambió por completo con la llegada de Esperanza Aguirre al gobierno regional. Su primer contacto con la presidenta fue determinante y cambió por completo su vida laboral fuera del ente autonómico.

Su encuentro se produjo en plena sala de maquillaje, donde Esperanza Aguirre pidió estar sola. Cuando se cruzó con él, lanzó una pregunta que dejó a Sandoval completamente silenciado: "¿Tú quién eres?", le lanzó, aunque antes le había incluso dado la enhorabuena.

Víctor Sandoval llama "cerda" a Esperanza Aguirre y revela cómo le despidió de Telemadrid, y su palo a CARMEN ALCAIDE pic.twitter.com/DM0h6Dmfag — TVMASPI (@sebas_maspons) June 9, 2025

En ese momento, Víctor Sandoval le respondió con sorpresa: "¿Perdone? ¿Es usted la presidenta de la Comunidad y no sabe quién es su presentador estrella?". Poco después, el presentador recibió una llamada telefónica: "Te acaba de despedir".

En ningún caso, aceptó la situación y mostró sus resistencias: "Dije, 'a mí esta cerda no me despide. ¿Cuánto me queda de contrato?'. Dije, 'me voy ya, a partir del lunes no vengo'. Tenía que indemnizar a la cadena con un millón de pesetas y lo di para que no me echase Esperanza Aguirre".

Víctor Sandoval junto a Francine Gálvez en Mamma Mía de Telemadrid Telemadrid

El actual colaborador de TVE critica su despido: "A mí no me han echado de ningún sitio, ¿me va a echar esta cerda? ¿Perdona? Y ahí está todavía, manejando Madrid desde la espalda". Hay que recordar que 'Mamma Mía' era uno de los programas más exitosos en la parrilla de Telemadrid y se había convertido en un formato enseña en la televisión autonómica.