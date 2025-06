Aguirre sale en apoyo del franquismo: la brutal respuesta de un catedrático de Historia

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha lanzado unas polémicas declaraciones sobre la dictadura franquista y la Segunda República en una entrevista en el diario El País que han levantado ampollas, especialmente entre las víctimas.

"El golpe del 36 estuvo causado por el asesinato de José Calvo Sotelo. Si el Gobierno de entonces hubiera reaccionado ante eso, no sé si Franco se hubiera unido a la conspiración que existía, pero aquello fue la gota que desbordó el vaso", ha afirmado la ex dirigente popular.

Aguirre ha asegurado que en la Segunda República "no se respetaban los derechos, los medios de comunicación no podían publicar cosas que no gustaran.... para nada pue un régimen de libertades", ha expresados antes de defender que la dictadura no cree que fuera mejor "en los primeros años", pero que luego "a la larga sí fue mejor".

La brutal respuesta de un historiador al comentario de Esperanza Aguirre

La polémica ha estado servida en todas las redes sociales por el comentario de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. De ella se ha hecho eco el historiador Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

La ex presidenta madrileña sale en apoyo de Franco PP

En la red social X ha lanzado un mensaje para comparar las palabras de Esperanza Aguirre, en las que decía que "a la larga, la dictadura fue mejor que la II República", con las siguientes declaraciones: "Sí, señora: y la Alemania de Hitler mejor que la República de Weimar; y Mussolini mejor que el sistema liberal italiano.

Dicen que los jóvenes prefieren la dictadura a la democracia. Pero tienen maestras".

Sus palabras han obtenido un fuerte apoyo en redes sociales, donde ya roza los 400 'retuits' y cuenta con casi 900 'me gusta'. Algunos usuarios, de paso, han aprovechado para recopilar otra de las perlas de la ex presidenta madrileña a modo de respuesta: "'Yo no creo en el Estado de bienestar para nada [...] el Estado no tiene por qué ocuparse de la sanidad de todos'. Este aviso a navegantes me parece incluso más aterrador", ha escrito un usuario recogiendo la entrevista del diario El País.