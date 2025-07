La Administración Trump corta la carrera de un militar por permitir espectáculos drag

Adiós a la diversidad en el Ejército de Estados Unidos. La Administración de Donald Trump ha emprendido una carrera en contra de la visibilidad de las personas LGTBIQ+, que la extrema derecha vincula a la denominada 'ideología woke', lo que está llevando a cortar de manera fulminante carreras profesionales en el autodenominado 'país más libre del mundo'.

El contralmirante Michael Donnelly ha quedado repentinamente fuera de la lista que se había barajado para comandar la Séptima Flota, uno de los cuerpos más relevantes en el Ejército de Estados Unidos en el exterior.

Este equipo supone la piedra angular de la presencia militar de Estados Unidos, con más de 50 buques, 150 aeronaves y alrededor de 20.000 efectivos a su mando. Un punto especialmente estratégico en plena tensión con China.

El 'crimen' de Donnelly fue que autorizó espectáculos drag en el portaviones USS Ronald Reagan, que fueron incluidos en los actos de "recreación y bienestar". En ellos participó el suboficial Joshua Kelley, que actuaba bajo el nombre de Arpía Daniels y que entonces formaba parte del equipo de administración a bordo, hasta 2024 destinado en la base naval de Rota (Cádiz).

Los espectáculos de Arpía suponían aparecer como drag queen, vestida con el habitual mono azul marino de la Armada, armada con una enorme peluca rubia y una escoba para interpretar en cierta medida a la bruja del Mago de Oz.

NEW: The DoD just withdrew the nomination of Admiral Michael Donnelly for vice admiral and commander of the 7th Fleet after discovering he permitted drag shows on board the USS Ronald Reagan - DailyWire pic.twitter.com/OSQnkdVMVK