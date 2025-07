El truco para no pagar bolsa en supermercados: "Si a alguien se le ocurre comprarlas"

El cobro de bolsas de plástico es obligatorio en España desde 2018. Por este motivo, algunas personas recurren a algunas alternativas, como el uso de bolsas de tela o papel, así como reciclar aquellas que tiene en casa.

Sin embargo, hay un truco desconocido que puede ser muy útil cuando no queremos pagar una bolsa y no hemos salido con ella desde casa. Una creadora de contenido en TikTok ha revelado el truco definitivo para evitar un gasto adicional en el ticket de la compra.

Cómo evitar pagar bolsa en los supermercados: el truco definitivo

La influencer Marta Escalante, que tiene en TikTok más de 70.000 seguidores y 200.000 en Instagram, ha publicado un vídeo en el que aparece explicando cómo se lleva la compra a casa sin tener que pagar bolsa en los supermercados.

Su truco es utilizar las cajas de leche vacías donde meter la compra. Se trata de un método que puede resultar muy práctico, puesto que suelen estar hechos de un material resistente y las asas que suelen incorporar facilitan su transporte.

Escalante aparece en el vídeo explicando que la cajera que le estaba atendiendo se mostró sorprendida con el truco que empleaba para llevarse la compra a casa, mediante cajas de leche: "Me he acostumbrado desde hace bastantes años a no pedir bolsa porque me da rabia comprarla y no tiene ningún tipo de sentido que me la den de papel", explica en el vídeo.

Según ha relatado la influencer, la cajera del supermercado se mostró completamente sorprendida porque era la primera vez que veía a alguien utilizando el truco de las cajas de leche para llevarse la compra a casa. "Por si a alguien todavía se le ocurre comprar bolsas", zanjaba su vídeo, con n truco totalmente económico y muy práctico para todos.