Un turista argentino estalla por los supermercados de España: "Primer mundo..."

España tiene multitud de atractivos para una visita turística. Un país con una gran historia de mestizaje, monumentos singulares y museos de primer nivel. Pero durante el viaje es vital abastecerse de productos de primera necesidad y, por ello, cualquier viaje que se precie necesita de un paseo por el supermercado.

Este tipo de establecimientos puede ser un punto de interés en cualquier viaje turístico, puesto que permite conocer algunas de las particularidades gastronómicas locales. Aunque, con la globalización, se hayan perdido en cierta medida estas diferencias.

En todo caso, estos choques han sido especialmente notables para el argentino Joaco Cornaglia, un abogado e influencer sobre viajes que ha terminado estallando tras lo que ha presenciado en una conocida cadena de distribución española.

Cornaglia se encuentra de ruta por España y compartió un vídeo en el que mostraba su evidente sorpresa e incluso indignación tras lo que ha presenciado en un supermercado de nuestro país. Una opinión que se ha viralizado rápidamente.

"Primer mundo..."

Joaco Cornaglia llegó a Madrid tras una visita por Galicia y destacó de la ciudad que es muy "linda". Pero no dudó en criticar los supermercados en un vídeo que ha superado las 33.000 visualizaciones solo en una jornada en internet.

"Primer mundo, divino, todo lo que vos quieras", lanza irónicamente mientras pasea por el supermercado. Pero en ese momento no duda en espetar la queja que ha encontrado ante los establecimientos: "Estoy en el súper y no te ponen agua en la heladera, no tienen nada frío", se ha quejado.

El joven argentino se cuestiona el motivo por el que no puede encontrar agua ni bebidas refrigeradas con el calor que sufre en estos momentos la capital. "Ni siquiera llegó el 'full' verano y están a 66 grados, que no podes ni respirar", se queja el tiktoker. Además, critica que si cualquier persona compra en este contexto una cerveza, "estás tres días para enfriarla" por el calor.

Finalmente, el tiktoker pregunta a una empleada del supermercado por qué no tienen nada frío y si lo hacen para ahorrar energía. En ese momento, le explica que lo hacen por los restaurantes y "para que se consuma más ahí", algo que no termina de ver del todo: "Muy lindo el primer mundo pero algo esencial como esto, que no lo cumplan, me parece raro".