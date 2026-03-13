Adiós Mercadona: sale a la luz el plan de Juan Roig que revolucionará 500 supermercados

Adiós Mercadona. O, al menos, adiós al concepto tradicional de supermercado que durante décadas ha definido a la cadena valenciana. La compañía que preside Juan Roig prepara una transformación de gran alcance que afectará a cientos de establecimientos y que apunta directamente a redefinir cómo será la compra diaria en los próximos años.

El plan contempla introducir cafeterías y espacios para consumir comida dentro de las propias tiendas, además de reorganizar los supermercados bajo un nuevo modelo comercial que la empresa ya está empezando a implantar. La estrategia podría alcanzar a cerca de 500 establecimientos en España y forma parte de una evolución más amplia del formato de tienda de la compañía.

La iniciativa llega en un momento de fortaleza para Mercadona, que en los últimos años ha intensificado su apuesta por adaptar el negocio a los nuevos hábitos de consumo, cada vez más orientados a la rapidez, la conveniencia y el consumo inmediato.

El salto hacia supermercados con cafetería

Uno de los cambios más llamativos del nuevo plan es la incorporación de cafeterías dentro de los supermercados. La compañía estudia extender este servicio a centenares de tiendas con el objetivo de ofrecer a los clientes la posibilidad de tomar café o consumir algunos productos preparados en el propio establecimiento.

La idea es sencilla pero significativa: convertir parte del supermercado en un espacio donde no solo se compra, sino también se puede comer o hacer una pausa. Para ello, las tiendas incluirán zonas con mesas y sillas que permitirán consumir productos adquiridos allí mismo.

Este movimiento supone un paso más en la diversificación del negocio y acerca a la cadena a un modelo híbrido entre distribución alimentaria y restauración rápida, un segmento que en España mantiene una fuerte tendencia al alza.

El peso creciente de la comida preparada

La transformación de las tiendas está estrechamente ligada a la expansión de la sección de comida lista para consumir, uno de los proyectos que más crecimiento ha generado en los últimos años dentro de la compañía.

Bajo el concepto 'Listo para Comer', la cadena ha ido incorporando progresivamente platos preparados que el cliente puede llevarse listos para consumir o calentar en casa. Esta línea de negocio se ha consolidado como una de las apuestas estratégicas del grupo y seguirá ganando presencia en los supermercados.

La previsión de la empresa es que esta sección continúe ampliándose en toda su red de tiendas durante los próximos años, lo que explica la necesidad de reorganizar espacios y crear zonas destinadas al consumo inmediato dentro de los propios establecimientos.

La nueva generación de supermercados

Todos estos cambios forman parte de un proyecto más amplio que la compañía ha denominado 'Tienda 9', una evolución del modelo de supermercado que Mercadona lleva años implantando en España y Portugal.

Este nuevo formato reorganiza la distribución interna de los establecimientos, mejora los procesos logísticos y amplía el protagonismo de los productos frescos y preparados. La compañía busca así hacer la compra más rápida, sencilla y adaptada a las necesidades actuales de los consumidores.

El modelo también introduce mejoras en eficiencia energética, logística interna y operativa de tienda, con el objetivo de optimizar costes y reforzar la competitividad del grupo en un sector cada vez más exigente.

Una transformación que marcará la próxima década

El plan impulsado por Juan Roig apunta a transformar de forma progresiva la red de supermercados durante los próximos años. La empresa seguirá adaptando establecimientos existentes mientras aplica el nuevo modelo en las tiendas de nueva apertura.

La estrategia responde a un cambio profundo en la forma de consumir. Cada vez más clientes buscan soluciones rápidas para comer, productos preparados y espacios que simplifiquen la compra diaria. Ante este escenario, Mercadona ha decidido adelantarse y redefinir el concepto de supermercado que ha marcado su éxito durante décadas.

Si la hoja de ruta se cumple, cientos de tiendas experimentarán cambios visibles en los próximos años y el modelo tradicional de Mercadona evolucionará hacia un formato más flexible, donde comprar, comer y consumir en el propio establecimiento formará parte de la misma experiencia.