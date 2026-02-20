Adiós Carrefour: cierra 478 tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

Adiós Carrefour. La cadena de supermercados, hipermercados y centros comerciales afronta un momento de reposicionamiento en el mercado en pleno giro en el 'retail'. Las marcas se ven obligadas a adaptarse al auge del comercio digital en pleno crecimiento de plataformas como Amazon, Shein o Zalando.

En este contexto, el Grupo Carrefour está afrontando la crisis del modelo del hipermercado. Los clientes cada vez acuden menos a las secciones de bazar y priman los formatos de proximidad con pequeñas superficies pero más cercanas a casa.

Cada vez es menos habitual realizar compras grandes para toda la semana, sino espaciarlas a lo largo de los días. Las familias cada vez son más pequeñas, pero además la población está cada vez más concienciada en contra del desperdicio alimentario.

Carrefour está en pleno reposicionamiento en el mercado .

La realidad es que este contexto afecta a todas las firmas del sector, como el Grupo El Corte Inglés, Hipercor, Alcampo o Eroski. Por este motivo, muchas enseñas apuestan por el cierre y centrarse en los formatos más rentables.

Esto es algo que se puede apreciar en España. Por ejemplo, El Corte Inglés está cerrando muchos centros comerciales como El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Parquesur, El Corte Inglés La Vaguada, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte o Outlet El Corte Inglés Vistalegre.

Los clientes ya no necesitan desplazarse a un centro comercial El Corte Inglés para comprar productos de primeras firmas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Carolina Herrera, El Ganso, Scalpers o Pepe Jeans. Por este motivo, está priorizando la apertura de espacios de alimentación combinada con experiencias, reformando sus supermercados Supercor en tiendas Supermercados El Corte Inglés a pie de calle.

Cierre de Carrefour: se desprende de 478 tiendas

La adaptación a estos nuevos contextos de mercado pueden llevar a medidas drásticas. Esto es lo que ha experimentado el Grupo Carrefour, que ha anunciado el cierre de las 478 tiendas que tiene en Rumanía y desaparecerá de este país.

Este movimiento se produce después de haber firmado un acuerdo con Paval Holding, que se hará con toda su red de tiendas. Se trata de uno de los movimientos más relevantes en el comercio minorista del país durante los últimos años y podría marcar un serio precedente.

Carrefour abandona este mercado, en el que se instaló en 2001, siendo la pionera en la implantación del formato de hipermercado. Ahora, sus tiendas serán adquiridas por Paval Holding, una empresa familiar propietaria de la cadena local del bricolaje Dedeman, principal minorista de DIY en Rumanía y una de las empresas más destacadas del país.

Esta firma rumana también tiene presencia en el ámbito de la alimentación. Se prevé que la operación apueste por un reposicionamiento en el mercado, para ganar exposición en el consumo básico, pero también reforzar estabilidad financiera con la posterior venta o alquiler de ladrillo.

Los espacios adquiridos a Carrefour, sus 478 tiendas en el país, se dividen en 55 hipermercados, 191 supermercados, 202 tiendas de conveniencia y 30 locales de descuento. A pesar de que es el mercado con menor número de tiendas para el grupo, supone el 3,5% del beneficio total.

Repliegue de Carrefour: se centra en estos mercados

Carrefour ha apostado por un reposicionamiento en el mercado internacional, que destacó por su repliegue en territorios destacados para el grupo, como el mercado en varios países africanos.

En la actualidad, la multinacional francesa quiere centrar toda su actividad en tres grandes mercados: Francia, España y Brasil, que suponen en su conjunto el 80% de toda su facturación.

El grupo sale ahora de Rumanía, pero recientemente también lo hizo de Italia, cuando sus operaciones fueron asumidas por el grupo milanés New Princes Group. La firma tan solo se mantiene en Francia, España, Bélgica y Polonia.

También desapareció de Japón tras vender su negocio al grupo AEON, mientras que en otros mercados de Asia y Oriente Próximo se mantuvo tan solo mediante acuerdos de franquicia o licencia hasta que finalmente fue sustituida con nuevos operadores que asumieron plenamente la identidad comercial.