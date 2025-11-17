Los Replicantes
Buscar

Vida

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar

Los precios de los huevos están disparados actualmente en plena aplicación de medidas de contención de la gripe aviar.

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar
Huevos Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

17 Noviembre 2025 12:55 (hace 6 horas)

Los precios de los huevos están disparados en los supermercados de España en pleno brote de gripe aviar. El Gobierno central ha decretado el confinamiento de las gallinas en explotaciones avícolas y la actividad de las granjas se está reduciendo al mínimo, algo que está causando una drástica caída en la oferta disponible.

Vídeos Los Replicantes

Por este motivo, surge una gran duda en todos los hogares afecta al bolsillo de los consumidores. Muchos se están preguntando en estos momentos dónde se puede encontrar los huevos más baratos en todos los supermercados.

Los últimos datos del Índice de Precios de Consumo y de la Comisión Europea sitúan al huevo como el producto alimentario que ha subido más su precio en el último año, con un encarecimiento superior al 22% y precios en origen por encima de los 3 euros por kilo, muy por encima de lo que costaba hace tan solo 12 meses.

Durante los últimos meses se ha sacrificado en España alrededor de 2,5 millones de aves después de detectar focos del virus H5N1 y para evitar su expansión. Esto presiona claramente la oferta de huevos disponibles en el mercado.

Los huevos se ven afectados por las medidas decretadas para la contención de los brotes de gripe aviar, pero también a un contexto inflacionista que está llevando al encarecimiento de todo tipo de productos en la cesta de la compra.

Los precios de los huevos en supermercados: los más baratos

En todo caso, se pueden encontrar algunas diferencias de precios en los supermercados, por lo que conviene recurrir siempre a la comparativa entre establecimientos para poder acudir al que ofrezca la mejor posibilidad.

Los precios de los huevos están disparados en pleno brote de gripe aviar
Los precios de los huevos están disparados en pleno brote de gripe aviar Pexels

Los supermercados Mercadona ofrecen la docena de huevos medianos (M) en 3,10 euros, mientras que la docena en tamaño grande (L) está en 3,30 euros. Muy cerca, con precios muy similares, está DIA, que ofrece la docena de huevos de gallinas criadas en suelo categoría A clase M a 3,10 euros, mientras que sube a 3,30 euros en el caso de la categoría L.

En el caso de Carrefour, los huevos frescos se sitúan en 3,30 euros la docena, mientras que la variante de huevos de gallinas criadas en suelo asciende hasta los 3,60 euros. En cuanto al Grupo El Corte Inglés, que incluye establecimientos como Supercor, Hipercor y Supermercados El Corte Inglés, se sitúa en 3,29 euros la docena de huevos clase M y la talla L asciende a 3,40 euros.

Estas subidas de precios, en todo caso, generan controversia. La asociación de agricultores y ganaderos UPA advierte de que los incrementos al consumidor no están justificados tan solo por incidencias sanitarias, puesto que a pesar de las medidas de contención, la producción sigue siendo suficiente para satisfacer la demanda.

Los productores recuerdan que, más allá del virus, durante los últimos años ha habido un encarecimiento de la energía, piensos, transporte y envases, por lo que ha ido subiendo el precio del huevo progresivamente desde 2021. Esto se suma al incremento del consumo, puesto que solo en 2024 se batió el récord de compra de huevos en España, con más de 420 millones de kilos, casi un huevo diario por hogar.

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Encuentran que 1 de cada 3 productos veganos en Reino Unido contienen leche o huevos

Encuentran que 1 de cada 3 productos veganos en Reino Unido contienen leche o huevos

La alerta de la OCU: revisa esto siempre que vayas a comprar huevos en el supermercado

La alerta de la OCU: revisa esto siempre que vayas a comprar huevos en el supermercado

¿Por qué los huevos son de diferentes colores?

¿Por qué los huevos son de diferentes colores?

Ingresa una niña en coma tras ingerir cannabis oculto en un huevo Kinder Sorpresa

Ingresa una niña en coma tras ingerir cannabis oculto en un huevo Kinder Sorpresa

Contenidos que te pueden interesar
El supermercado más barato llega a un país vecino de España: carros llenos por 40 euros

El supermercado más barato llega a un país vecino de España: carros llenos por 40 euros

Alerta alimentaria: retiran estos embutidos del supermercado por listeria

Alerta alimentaria: retiran estos embutidos del supermercado por listeria

Un padre denuncia los 'consejos' de ChatGPT a su hija menor: "Técnicas sobre cómo vomitar"

Un padre denuncia los 'consejos' de ChatGPT a su hija menor: "Técnicas sobre cómo vomitar"

El alcalde de Alpedrete (PP) justifica un asesinato machista: "Era buen padre, la quería"

El alcalde de Alpedrete (PP) justifica un asesinato machista: "Era buen padre, la quería"

Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Muere la influencer Diana Areas: escapó de un hospital y se arrojó al vacío a los 39 años

Renfe prevé trayectos Madrid-Barcelona a menos de dos horas con trenes a 350 km/h

Renfe prevé trayectos Madrid-Barcelona a menos de dos horas con trenes a 350 km/h

PASCAL, autor de 'Dame Tu Mano': "Sin la música, nosotros no tendríamos emociones"

PASCAL, autor de 'Dame Tu Mano': "Sin la música, nosotros no tendríamos emociones"

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar

Este es el supermercado que vende los huevos más baratos: en pleno brote de gripe aviar