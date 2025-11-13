Los Replicantes
Adiós Mercadona: se expande en el extranjero y estrena sus supermercados en esta capital

La cadena de supermercados de Juan Roig se encuentra inmersa en su programa de expansión en Portugal.

Un supermercado Mercadona Foto: CC
13 Noviembre 2025 17:58 (hace 4 horas)

Adiós a la presencia de los supermercados Mercadona en exclusiva en España. La enseña de Juan Roig se encuentra en pleno proceso para su implantación en Portugal, que arrancó en 2019 y que cada vez tiene mayor peso en sus resultados, con un total de 68 supermercados.

La enseña ahora se instala en la capital, Lisboa, con su primer supermercado que abre las puertas este jueves, 13 de noviembre de 2025, en Alta de Lisboa. Esta inauguración "representa un paso importante en la expansión de Mercadona, ya que supone la llegada de la marca a la ciudad de Lisboa, seis años después del inicio de su expansión en Portugal", señala la compañía.

Mercadona también destaca que el nuevo supermercado en la capital portuguesa generará aproximadamente 90 puestos de trabajo, estables y de calidad, con contratos indefinidos desde el primer día y contribuyendo así a la creación de empleo local".

Además, las nuevas instalaciones del supermercado en Portugal incluirán una oficina corporativa, con la que se complementará a la oficina ya abierta en Vila Nova de Gaia desde 2020, donde la empresa tiene su sede en Portugal.

Mercadona cierra supermercados en España: su giro en el modelo de negocio

Mientras Mercadona mantiene su expansión en Portugal, la enseña se encuentra inmersa en un proceso de transformación profunda con la que busca mejorar su rentabilidad, modernizar los espacios y reforzar el modelo de negocio.

En España, Mercadona redujo por primera vez el número total de supermercados al cerrar 49 tiendas y abrir otras 42, lo que implicó un saldo negativo en términos absolutos. La empresa mantiene esta tendencia en 2025 y en los próximos años, en el mercado de su adaptación al formato Tiendas 8 de Mercadona.

Mercadona se encuentra inmersa en la transformación de su modelo de negocio al formato Tiendas 8
Este nuevo modelo de tienda implica la inclusión de espacios de comida preparada en el local, con mesas, sillas o microondas, al estilo del formato 'mercaurante'. Esto implica salida de humos, que obliga al cierre de algunos establecimientos. Además, cuenta con un modelo más eficiente energéticamente y un formato visual más atractivo.

La enseña ya se ha consolidado entre los consumidores y lidera con holgura la cuota de venta en el sector de los supermercados. Este escenario le ha permitido optar por menos supermercados pero mejor ubicados, siendo un espacio que visitan consumidores sin tanta atención a la distancia por recorrer, sino a la disponibilidad de aparcamientos de grandes dimensiones, entre otros factores.

