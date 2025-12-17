Los Replicantes
Salen a la luz ayudas de 100 euros para gafas y lentillas: requisitos y cómo pedirlas

Las ayudas anunciadas por la ministra Mónica García entran en vigor oficialmente este miércoles 17 de diciembre.

Ayudas para gafas y lentillas Foto: Pexels
Adrián Parrondo

17 Diciembre 2025 16:44 (hace 6 horas)

Salen a la luz nuevas ayudas directas de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentillas. La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, comienza a implantarse este miércoles 17 de diciembre.

La ministra Mónica García ha presentado el plan y ha presenciado una concesión directa de estas ayudas, que se enmarcan dentro del Plan VEO y que estarán destinadas a pacientes menores de 16 años.

Las ayudas para gafas y lentillas entran definitivamenrte en vigor
Las ayudas para gafas y lentillas entran definitivamenrte en vigor Pexels

Para la financiación de este plan, el Ministerio de Sanidad ha destinado una cuantía superior a 47 millones de euros que se ejecutarán en 2025 y durante 2026, para facilitar el acceso a gafas y lentillas a todos los menores en edad escolar obligatoria.

Cómo acceder a las ayudas a gafas y lentillas del Ministerio de Sanidad: requisitos y pasos

Las ayudas serán accesibles a todos los menores de 16 años, aunque el proceso dependerá de la edad. En el caso de pacientes menores de seis años, se deberá acudir a un profesional sanitario para recibir una prescripción, con la que podrán acudir a una de las 2.300 ópticas adheridas al plan.

En el caso de aquellos pacientes con edades superiores a los seis años, se podrá acudir simplemente a una de las ópticas vinculadas a este plan para medir la corrección visual que necesitan.

Las ópticas que se encuentren adheridas a este plan del Ministerio de Sanidad deberán contar con un cartel o señal que permita acreditar que sí forman parte de este sistema de ayudas.

La medida cuenta con la colaboración del Consejo General de Ópticos Optometristas y está plenamente diseñada para facilitar el acceso en condiciones de equidad a los tratamientos ópticos en la infancia. Una cuestión fundamental para la salud de los menores, pero también en cuestiones anexas como el rendimiento escolar.

