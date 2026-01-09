Los Replicantes
Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España

Las redes sociales se han llenado de expectación ante el paradero de Khaly Flow, influencer cubano radicado en España.

El influencer cubano Khaly Flow Foto: Instagram @khaly_flow_europa1
Adrián Parrondo

09 Enero 2026 13:42 (hace 9 horas)

Gran expectación en Cuba por la repentina noticia que ha circulado en todas las redes sociales. El conocido influencer y comediante Jean-Claude Quintero Frontera, conocido como Khaly Flow y creador de los populares personajes de Instagram El Ambiental y El Asfixiao, había aparecido muerto en España, donde estaba radicado.

La noticia sobre su repentino fallecimiento apareció directamente en los perfiles en redes sociales del joven, con una imagen en blanco y negro que incluía el siguiente texto: "Acaba de fallecer El Ambiental en un accidente de carro. En paz descanses". Dicha publicación se vitalizó en cuestión de segundos y acaparó todo tipo de comentarios.

Pero la noticia rápidamente empezó a generar controversia en redes sociales. Mientras que muchos usuarios enviaron mensajes de condolencia, otros comenzaron a cuestionarse si se trataba de una estrategia de marketing o incluso que pudieran haber hackeados sus redes sociales.

"¡Llevo toda la noche sin poder dormir; tienes a todo un país llorando! ¡Por Dios, la persona que publicó esta noticia tan aterradora sobre tu muerte que se pronuncie sobre más hechos reales!", escribió el influencer El Creador Cubano en los comentarios, mientras que el comediante Fabi Pan agregó: "Na, eso es mentira, tiene que ser que el personaje del ambiental se murió, pero no tú".

Las dudas continuaron y todo tipo de personalidades del país comenzaron a cuestionarse la veracidad de la noticia. Ante el gran aluvión de especulaciones, el influencer Un Martí To Durako se hizo eco de la noticia. En su caso, explicó que había tratado con el entorno Khaly Flow, que le confirmó que no se trataba de un fallecimiento real, sino de un cambio de marca por el que se habría dado por 'muert' al personaje de El Ambiental, pero no a la persona que está detrás.

Una respuesta en sus redes sociales

Ante tantas especulaciones, el perfil oficial de Khaly Flow ha terminado por publicar un vídeo en el que se explica que la muerte es real. Se trata, supuestamente, de una persona de su entorno que también tiene acceso a sus redes sociales y que afirma que publicará el contenido que todavía quedaba por ver la luz: "Descansa en paz, mi ambientalito. Te amo mucho, mi mala cabeza", se puede leer en esta nueva publicación. Los usuarios, sin embargo, siguen mostrando sus reticencias sobre su veracidad.

La duda se cierne ahora sobre la posible muerte del influencer o si, realmente, se trata de una estrategia de marketing para ganar seguidores. Khaly Flow es uno de los influencers cubanos con mayor alcance en redes sociales, ya que cuenta con más de 630.000 seguidores solo en Instagram.

Sus publicaciones suelen ser humorísticas, especialmente a través de sus personajes, lo que ha permitido que sea una figura reconocible dentro y fuera del país. En mayo de 2024 anunció que sería padre por primera vez junto a su entonces pareja, Grisel, que además había participado en sus primeros vídeos.

